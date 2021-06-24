Koronavirüs TURKOVAC yüzde 100 koruyacak
TÜRKİYE

TURKOVAC yüzde 100 koruyacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ekim gibi TURKOVAC aşılamasının başlayabileceğini belirtirken, “TURKOVAC, ikinci doz uygulandıktan sonra yüzde 100 koruma sağlıyor” dedi.

Osman Özgan Yeni Şafak
​TURKOVAC yüzde 100 koruyacak
Bakan Koca, aşıların delta varyantına karşı da koruyucu olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ekim gibi TURKOVAC aşılamasının başlayabileceğini belirtirken, “TURKOVAC, ikinci doz uygulandıktan sonra yüzde 100 koruma sağlıyor” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleri ve MKYK üyeleriyle bir araya geldi. Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığındaki istişare toplantısında Koca, 3,5 saat boyunca sunum yaptı, soruları yanıtladı.

  • 4 adet yerli aşı çalışmasının klinik araştırma aşamasına geldiğini, 18 aşı adayının ise Dünya Sağlık Örgütü listesinde araştırma aşamasında göründüğünü söyleyen Koca, “Yerli aşımız bağımsızlığımızın ve kendimize her alanda yeter olmanın önemli bir nişanesi olacaktır” dedi.

Koca, “TURKOVAC’a talep çok. TURKOVAC, ikinci doz uygulandıktan sonra yüzde 100 koruma sağlıyor. Ekim gibi TURKOVAC aşılaması başlayabilir” dedi.

AŞIYA TEŞVİK

  • 18 yaş üstünün aşılanmasının tamamlanmasının eylül sonrasında ciddi bir rahatlama anlamına geldiğini dile getiren Koca, okulların açılmasının da gündeme geleceğini söyledi. Koca, kısıtlamaların geri gelmesinin şimdilik söz konusu olmadığını aktardı. Türkiye’de aşılama hedefinin yüzde 75-80 olarak belirlendiğini kaydeden Koca, “Aşılanmamış bir kitle var. Oradaki hedef yüzde 70. Yerli aşı uygulanabilirse hedefi biraz yükseltebilir. Aşıya teşvik edelim.” ifadelerini kullandı.
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