​TURKOVAC yüzde 100 koruyacak

Bakan Koca, aşıların delta varyantına karşı da koruyucu olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ekim gibi TURKOVAC aşılamasının başlayabileceğini belirtirken, “TURKOVAC, ikinci doz uygulandıktan sonra yüzde 100 koruma sağlıyor” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleri ve MKYK üyeleriyle bir araya geldi. Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığındaki istişare toplantısında Koca, 3,5 saat boyunca sunum yaptı, soruları yanıtladı.

4 adet yerli aşı çalışmasının klinik araştırma aşamasına geldiğini, 18 aşı adayının ise Dünya Sağlık Örgütü listesinde araştırma aşamasında göründüğünü söyleyen Koca, “Yerli aşımız bağımsızlığımızın ve kendimize her alanda yeter olmanın önemli bir nişanesi olacaktır” dedi.

Koca, “TURKOVAC’a talep çok. TURKOVAC, ikinci doz uygulandıktan sonra yüzde 100 koruma sağlıyor. Ekim gibi TURKOVAC aşılaması başlayabilir” dedi.

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