KOSGEB'in KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla sağladığı finansal desteğin üst sınırı 3 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Kararıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemede, öncelikli olarak desteklenecek sektörler de açıklandı. KOSGEB, İstihdamı Koruma, Kapasite Geliştirme, KOBİ Dijital Dönüşüm ve Girişimci Destek programları gibi geliştirme destekleri sağlıyor. İşte 2025 yılı KOSGEB tarafından desteklenen sektörler ve başvuru işlemleri.
KOSGEB'DEN KOBİ'LERE 10 MİLYON TL DESTEK
Öte yandan "KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
KOSGEB tarafından yürütülecek program, proje, hizmet ve desteklerin özelliği dikkate alınarak, coğrafi uygulama alanlarına göre değişen destek oranı, limiti, kota ve kontenjan uygulamaları gerçekleştirilebilecek.
KOSGEB BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
KOSGEB'in resmi adresi olan kosgeb.gov.tr adresi üzerindeki e-Hizmetler menüsünden kayıt işlemleri yapılabilmektedir. KOSGEB Kayıt işlemi sonrasında ise , işletme beyanı, beyan kontrolü ve son olarak destek başvuru işlemleri gerçekleştirilebilir.
DESTEKLENEN SEKTÖRLER HANGİLERİ?
KOSGEB'in resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, KOSGEB 1990 yılında 3624 Sayılı Kanun ile İmalat Sanayi İşletmelerinin ekonomideki yerlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir kamu kuruluşudur. KOSGEB’in 1990-2009 yılları arasında imalat sanayi KOBİ’lerine yönelik yapmış olduğu çalışmalar takdirle karşılanmış ve 2009 yılında imalat sanayi dışında yer alan sektörlerdeki KOBİ’lerin de geliştirilmesi görevi KOSGEB’e verilmiştir. 18 Eylül 2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, KOSGEB’in geliştirilmesinden sorumlu olduğu sektörler belirlenmiştir.