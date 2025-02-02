Madencilik ve taş ocakçılığı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, su temini, kanalizasyon atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri, inşaat, ulaştırma ve depolama, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık, bilişim altyapısı ve diğer bilgi hizmeti, idari ve destek hizmet faaliyetleri alanlarına tüm alt başlıkları dahil olmak üzere destek sağlanacak.