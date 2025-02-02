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KOSGEB, destek limitini 3 kat artırdı! İşte yeni üst limit miktarı

KOSGEB, destek limitini 3 kat artırdı! İşte yeni üst limit miktarı

19:132/02/2025, Pazar
G: 2/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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KOSGEB'in KOBİ'lere sağladığı finansal destek üst limiti 10 milyon TL oldu
KOSGEB'in KOBİ'lere sağladığı finansal destek üst limiti 10 milyon TL oldu

KOSGEB'in KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla sağladığı finansal desteğin üst sınırı 3 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Kararıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemede, öncelikli olarak desteklenecek sektörler de açıklandı. KOSGEB, İstihdamı Koruma, Kapasite Geliştirme, KOBİ Dijital Dönüşüm ve Girişimci Destek programları gibi geliştirme destekleri sağlıyor. İşte 2025 yılı KOSGEB tarafından desteklenen sektörler ve başvuru işlemleri.

KOSGEB, KOBİ'lere sağladığı finansal desteğin üst limitinde artış yaptığını açıkladı. KOSGEB'in KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla sağladığı
finansal desteğin üst sınırı 3 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıldı
. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), imalat sanayi sektöründeki işletmelerin öncelikli olarak destekleneceğini açıkladı.

KOSGEB'DEN KOBİ'LERE 10 MİLYON TL DESTEK


Öte yandan "KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre,
imalat sanayi sektöründeki işletmeler öncelikli olarak desteklenecek.

KOSGEB tarafından yürütülecek program, proje, hizmet ve desteklerin özelliği dikkate alınarak, coğrafi uygulama alanlarına göre değişen destek oranı, limiti, kota ve kontenjan uygulamaları gerçekleştirilebilecek.


Madencilik ve taş ocakçılığı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, su temini, kanalizasyon atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri, inşaat, ulaştırma ve depolama, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık, bilişim altyapısı ve diğer bilgi hizmeti, idari ve destek hizmet faaliyetleri alanlarına tüm alt başlıkları dahil olmak üzere destek sağlanacak.

KOSGEB BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?


KOSGEB'in resmi adresi olan kosgeb.gov.tr adresi üzerindeki e-Hizmetler menüsünden kayıt işlemleri yapılabilmektedir. KOSGEB Kayıt işlemi sonrasında ise , işletme beyanı, beyan kontrolü ve son olarak destek başvuru işlemleri gerçekleştirilebilir.


DESTEKLENEN SEKTÖRLER HANGİLERİ?


KOSGEB'in resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, KOSGEB 1990 yılında 3624 Sayılı Kanun ile İmalat Sanayi İşletmelerinin ekonomideki yerlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir kamu kuruluşudur. KOSGEB’in 1990-2009 yılları arasında imalat sanayi KOBİ’lerine yönelik yapmış olduğu çalışmalar takdirle karşılanmış ve 2009 yılında imalat sanayi dışında yer alan sektörlerdeki KOBİ’lerin de geliştirilmesi görevi KOSGEB’e verilmiştir. 18 Eylül 2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, KOSGEB’in geliştirilmesinden sorumlu olduğu sektörler belirlenmiştir.





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