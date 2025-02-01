KOBi'lere 153 milyar finansman sundu

Vakıf Katılım, 2024'te KOBİ'lere nakdi ve gayri nakdi yaklaşık 153 milyar lira destek sunduğunu bildirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, katma değerli ve istikrarlı ekonomik büyümenin temelini oluşturan imalat, istihdam, ihracat ve inovasyon alanlarında itici güç olan KOBİ'leri desteklemeye devam ediyor.

EKONOMİNİN BEL KEMİĞİ

Uygun koşullarda finansmana kolay erişim için odalar, borsalar, organize sanayi bölgeleri yönetimleri ve meslek odaları ile iş birlikleri yapan Vakıf Katılım'ın KOBİ'lere geçen yıl verdiği destek 153 milyar lirayı buldu. Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, KOBİ'lerin, ekonominin belkemiğini oluşturduğunu ve yerel kalkınma ile istihdam yaratma noktasında hayati bir role sahip olduklarını belirtti.

Mehmet Ali Akben

YENİLİKÇİ FİNANSAL ÇÖZÜMLER

Akben, Vakıf Katılım'ın, KOBİ'lerin güçlenmesine katkı sağlamak adına yenilikçi finansal çözümler ve destek paketleri sunduğunu vurguladı. Dijitalleşme, finansal sürdürülebilirlik ve alternatif finansman yöntemleri konularındaki hizmetleriyle KOBİ'lerin yalnızca yerel pazarlarda değil, aynı zamanda küresel arenada da rekabetçi bir konuma gelmelerini amaçladıklarını ifade eden Akben, "Bu doğrultuda, KOBİ'lerimizin ihtiyaçlarını dinliyor, onlara özel çözümler geliştiriyor ve sürdürülebilir büyüme yolunda yanlarında durmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

2024’Ü VERİMLİ GEÇİRDİK

2024'ü son derece verimli geçirdiklerinin altını çizen Akben, şunları kaydetti: "Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizle KOBİ'lerimizi desteklediğimiz bir sene oldu. Hayata geçirdiğimiz e-Yönetim Platformu Paket'le vergi ödemeleri, Cep POS, Fatura Ödeme, Linkle Ödeme alma gibi açık bankacılık servisleriyle de uçtan uca çözüm sunuyoruz. Devreye aldığımız bir diğer uygulamamız olan 'Dönemsel İşletme Finansmanı Mevsim'le de dış ticaret, teknoloji firmaları ve yerli üretim yapan sanayi kuruluşları başta olmak üzere, tüm şirketler için kolaylık sağlıyoruz."

HİZMET YELPAZESİ GENİŞLEYECEK

Ödeme ve tahsilat süreçlerini garanti altına almak isteyen KOBİ işletmelerine özel olarak sunulan GFT ile işletmelerin finansal operasyonlarını daha verimli hale getirdikleri de sözlerine ekleyen Akben, "2025 de KOBİ'lerimizi destekleyeceğimiz, üretimlerine katkı sunacağımız bir yıl olacak. Dijitalleşmeyi odağımıza alarak birçok yenilikçi uygulamaya da imza atacak, ürün ve hizmet yelpazemizi genişletmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.







