ABD'de büyüme beklentilerin altında kaldı

ABD'nin ekonomik büyümesi dördüncü çeyrekte yavaşladı, ancak güçlü iç talep muhtemelen Fed'i bu yıl yavaş bir faiz indirimi yolunda tutacak.





Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analiz Bürosu'nu yaptığı GSYH tahminine göre, gayri safi yurtiçi hasıla dördüncüçeyrekte yıllık bazda %2,3 oranında arttı.





Ekonomistlerin tahminleri üçüncü çeyrekteki %3,1'lik hıza karşılık dördüncü çeyrekte %2,4'lük bir büyüme olacağı yönündeydi





Büronun Perşembe günü bildirdiğine göre, yılın tamamına bakıldığında, reel GSYH'nın yıllık seviyesi 2023'teki yüzde 2,9'luk artışa kıyasla 2024'te %2,8 arttı.





Yıl sonunda ivme yavaşlamış olsa da, ABD ekonomisi hala sağlıklı ve gelişmiş ülkeler için tipik bir seviye olan %2'nin üzerinde büyüme kaydetti. Nitekim Fed Başkanı Jerome Powell Çarşamba günü yaptığı basın toplantısında politika yapıcıların ekonomik büyümenin ivmesinden memnun olduklarını belirtmek için özen gösterdi.





Powell, “Son göstergeler ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösteriyor. Bir bütün olarak 2024 yılı için GSYH, dirençli tüketici harcamalarıyla desteklenerek %2'nin üzerine çıkmış görünüyor. Ekipman ve maddi olmayan varlıklara yapılan yatırım dördüncü çeyrekte yavaşlamış gibi görünse de yıl genelinde güçlü seyretti” dedi.





Temmuz-Eylül çeyreğindeki hızlı tempodan yavaşlamaya rağmen ekonomi geçen yıl, ABD merkez bankasının enflasyonu bastırmak için 2022 ve 2023 yıllarında faiz oranlarını %5,25 puan artırmasıyla körüklenen korkunç resesyon tahminlerine meydan okudu. Ekonomi, politika yapıcıların enflasyonist olmayan büyüme hızı olarak gördükleri %1,8'in oldukça üzerinde genişliyor.





Ekonomiden duyulan memnuniyetsizlik, Başkan Donald Trump'ın 5 Kasım seçimlerinde zafere ulaşmasının en önemli nedenlerinden biriydi.











