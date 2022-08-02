KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman?

KPSS Ön lisans, ortaöğretim sınav başvuruları için geri sayım başladı. Kamuda memur olmak isteyen binlerce aday 31 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen KPSS lisans sınavlarına katılım sağladı. KPSS alan bilgisi sınavları beklenirken KPSS Ortaöğretim sınavına katılım göstermek isteyen adaylar başvuru tarihlerini araştırıyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS Önlisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos ile 15 Ağustos günleri arasında alınacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI OTURUMU NE ZAMAN 2022?
KPSS Ortaöğretim sınavı oturumu 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?
KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?
KPSS ön lisans 2020 oturumunda ön lisans başvuru ücreti 80 TL, KPSS ortaöğretim başvuru ücreti 80 TL olarak açıklanmıştı. İki oturum da en son 2020 yılında düzenlendi.