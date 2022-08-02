Özgün KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman?
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KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman?

KPSS lisans oturumları devam ederken KPSS 2022 Ortaöğretim başvuru tarihleri adayların gündeminde yer alıyor. 31 Temmuz tarihinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Testi ve Eğitim Bilimleri oturumları gerçekleştirildi. Bu sınavların ardından gözler Ortaöğretim KPSS başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, KPSS 2022 Ortaöğretim başvuruları ne zaman ÖSYM? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS BAŞVURULARI: 2022 ÖSYM takvimi ile KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman?
KPSS Ortaöğretim 2022

KPSS Ön lisans, ortaöğretim sınav başvuruları için geri sayım başladı. Kamuda memur olmak isteyen binlerce aday 31 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen KPSS lisans sınavlarına katılım sağladı. KPSS alan bilgisi sınavları beklenirken KPSS Ortaöğretim sınavına katılım göstermek isteyen adaylar başvuru tarihlerini araştırıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Önlisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos ile 15 Ağustos günleri arasında alınacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI OTURUMU NE ZAMAN 2022?

KPSS Ortaöğretim sınavı oturumu 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?

KPSS ön lisans 2020 oturumunda ön lisans başvuru ücreti 80 TL, KPSS ortaöğretim başvuru ücreti 80 TL olarak açıklanmıştı. İki oturum da en son 2020 yılında düzenlendi.

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