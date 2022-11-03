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KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

KPSS DHBT sınavına kısa bir süre kaldı. Başvuruları 17 Ekim'de tamamlanan KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) sınavı 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa, açıktan veya sözleşmeli atanacaklar. Diyanet bünyesinde görev almak isteyen adaylar girmek istedikleri DHBT sınavı 2022 giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı merak kazandı. 2022 KPSS DHBT sınav yerleri belli oldu mu? DHBT sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS DHBT sınav giriş belgesi sorgulama: ÖSYM DBHT sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?
KPSS DHBT sınav giriş belgesi

2022 DHBT oturumu ilgili adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. ÖSYM'nin her yıl gerçekleştirdiği sınavın neticesine göre aldıkları puanla bu birimlere atanma şansını elde edecek olan vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. KPSS DHBT sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

2022 KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

KPSS DHBT 27 Kasım 2022 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.

KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

KPSS DHBT 2022 sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından KPSS DHBT sınav giriş belgeleri yayınlandığında içeriğimizi güncelleyeceğiz.

KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

DHBT NEDİR?

DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) sınavı Diyanet İşleri Başkanlığında görev almak insanların girmiş olduğu bir sınavdır. Diyanet işlerinde görev almak isteyen insanlar KPSS genel kültür, genel yetenek sınavının yanında lisans alanında DHBT sınavına başvurmamalılardır. Din İşleri Başkanlığında din ile alakalı görevlerde yer almak için DHBT sınavına girmek zorunludur.

DHBT SINAVLARINA KİM BAŞVURABİLİR?

DHBT'ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir.

DHBT'ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT'ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT'ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.

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