KPSS başvuru sayfası Mayıs ayının girmesiyle daha sık ziyaret ediliyor. Bir kamu kurumunda memur olabilmek için geçerli olan KPSS puanı iki yılda bir düzenlenen sınavlarla elde ediliyor. Lisans, ön lisans, ve ortaöğretim mezunları için farklı tarihlerde düzenlenen sınavlara başvurular da farklı tarihlerde alınıyor. ÖSYM 2024 sınav takvimini sene başında yayınladı ve KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri ile ilgili sorular son buldu.