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KPSS lisans başvurusu ne zaman başlıyor? 2024 KPSS ÖSYM sınav başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

Kamuda görev almak isteyen adaylar KPSS için çalışmalarını sürdürüyor, sınava katılmak için KPSS başvuru tarihini bekliyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre KPSS başvuru tarihleri belli oldu. Peki, KPSS lisans başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 KPSS ÖSYM sınav başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2024 KPSS sınav tarihine ilişkin güncel bilgiler...

09:43 - 2/05/2024 jeudi
Güncelleme: 09:01 - 2/05/2024 jeudi
Yeni Şafak
KPSS
KPSS

KPSS başvuru sayfası Mayıs ayının girmesiyle daha sık ziyaret ediliyor. Bir kamu kurumunda memur olabilmek için geçerli olan KPSS puanı iki yılda bir düzenlenen sınavlarla elde ediliyor. Lisans, ön lisans, ve ortaöğretim mezunları için farklı tarihlerde düzenlenen sınavlara başvurular da farklı tarihlerde alınıyor. ÖSYM 2024 sınav takvimini sene başında yayınladı ve KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri ile ilgili sorular son buldu.

2024 KPSS LİSANS SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; KPSS lisans sınavı başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS başvuruları, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından 15 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

2024 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.



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