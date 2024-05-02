KPSS başvuru sayfası Mayıs ayının girmesiyle daha sık ziyaret ediliyor. Bir kamu kurumunda memur olabilmek için geçerli olan KPSS puanı iki yılda bir düzenlenen sınavlarla elde ediliyor. Lisans, ön lisans, ve ortaöğretim mezunları için farklı tarihlerde düzenlenen sınavlara başvurular da farklı tarihlerde alınıyor. ÖSYM 2024 sınav takvimini sene başında yayınladı ve KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri ile ilgili sorular son buldu.
2024 KPSS LİSANS SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS başvuru tarihleri belli oldu.
Buna göre; KPSS lisans sınavı başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KPSS başvuruları, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından 15 Mayıs'a kadar yapılabilecek.
2024 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.