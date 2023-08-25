KPSS tercihleri
KPSS LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?
KPSS tercih tarihleri henüz açıklanmadı. KPSS tercih tarihleri duyurulduğunda haberimizde yer vereceğiz.
KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan tarihler arasında https://ais.osym.gov.tr/
adresinde yayımlanan KPSS tercih kılavuzu ekranı üzerinden tercihlerini gerçekleştirebilecek.
KPSS TERCİH KILAVUZUNDA NELER OLACAK?
KPSS tercih kılavuzunda adayların tercih edebilecekleri kadrolar, kontenjanları, branş dağılımı yer alacak.
KPSS tercih kılavuzunun yayınlanması ile genel bilgiler, Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisan mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadro ve pozisyonlar, özel koşullar ve nitelik kadroları yer alacak.
Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.
KPSS LİSANS SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI
Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte sınav sonuç sorgulama ekranına erişebilecek.
Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.