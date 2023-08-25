KPSS tercih süreci yaklaşıyor. 2023

açıklandı. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre KPSS sonuçları sorgulama ekranı aktif hale geldi. KPSS sonuçlarını sorgulamak için ÖSYM sonuç açıklama sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapılıyor. Peki, KPSS lisans tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak?