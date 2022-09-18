KPSS lisans sınav yorumları 18 Eylül: 2022 KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür soruları nasıldı?

KPSS sınavı yorumları, 18 Eylül Pazar günü 81 il ve 104 sınav merkezinde uygulanan sınavın ardından gündem oldu. Kamuda memuriyetlik için ter döken adaylar Genel Yetenek – Genel Kültür oturumlarının ardından 2022 KPSS sınavı kolay mı, zor mu? KPSS nasıldı? araştırmasına başladı. İşte KPSS lisans sınav yorumları…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 31 Temmuz 2022'de düzenlenen ve iptal edilen 2022-KPSS Lisans oturumlarının ilki Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sona erdi. 2022-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, saat 10.15'te başladı. Adaylara 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.

Temmuz'da yapılan ve iptal edilen oturumlardan Eğitim Bilimleri ise 14.45'te başlayacak. Adaylara, 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilmekte.

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KPSS sınavı nasıldı kolay mıydı zor muydu?

Yurt genelinde iptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) yeniden yapılan ilk oturumunda ter döken adaylar sınavı değerlendirdi.

Tüm yurtta olduğu gibi Edirne’de de KPSS’ye giren adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınavın yapılacağı merkezlerin yolunu tuttu. İptal edilen sınav için adaylar yeniden aynı heyecanı yaşadı. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde sınava giren adaylar da saat 10.15’te başlayan ilk oturum öncesi okul önünde hazır bulundu. Sınavın genel kültür ve genel yetenekten oluşan sabah oturumunun başlamasıyla adaylar 130 dakika süre boyunca ter döktü. Sınavdan çıkan adaylar, en çok zorlandıkları soruları anlattı.

İptal edilen sınava göre bu sınavın daha iyi geçtiğini ifade eden Eray Tosun, sınav süresince elinden geleni yaptığını belirterek, “İptal edilen sınava göre bu sınav daha kolaydı. Sayısal sorularını yapamadım, çünkü ben sözel bölümüne daha ağırlıklı çalıştım. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur” dedi.

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Geçen sınava göre soruların daha anlamlı olduğunu söyleyen Özlem Ergün, “Daha kolay bir sınava girdik. Orta zorlukta bir sınavdan çıktık. Daha çok tarihte ve güncelerde zaman harcadık. ÖSYM kendini geçen sınava göre affettirdi diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Sınavdan çıkan Yaşar Yılmaz ve Ebru Yılmaz da genel kültür ve genel yetenek sorularının iptal edilen sınava göre daha kolay olduğunu belirtti.

2022 KPSS GY-GK-Eğitim bilimleri sınav soruları yayınlandı mı?

ÖSYM tarafından yapılan 2022 KPSS lisans sınavına katılan adaylar genel yetenek-genel kültür sınavı ile eğitim bilimleri sınav soru ve cevap anahtarlarını sorgulamaya başladı. KPSS lisans çıkmış sorular ÖSYM üzerinden yayınlanmakta.

ÖSYM 2022 KPSS lisans 18 Eylül Genel yetenek-Genel kültür-eğitim bilimleri sınav soruları için tıklayın

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