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KPSS önlisans sınav giriş yerleri belli oldu mu?

KPSS Ön Lisans sınav yerleri adayların gündeminde yer alıyor. Başvuruları 16 Ağustos'ta sona eren KPSS Ön Lisans sınavı için geri sayım başlamış durumda. 9 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek sınav öncesi KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi araştırması da sıklaştı. İşte KPSS Ön Lisans sınav yerleri hakkında bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS önlisans sınav giriş belgesi sorgulama: KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı?
KPSS önlisans sınav giriş belgesi

KPSS önlisans sınavının yaklaşmasıyla birlikte sınav yerleri merak edildi. 2022-KPSS Önlisans sınavı Ekim'in 9'unda gerçekleşecek. Adaylar, KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesini https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alabilecekler. Peki KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS önlisans sınav giriş belgesi sorgulama...

KPSS ÖNLİSANS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS önlisans sınav giriş belgesi henüz erişime açılmadı. Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor.

2022-KPSS Önlisans sınavı 9 Ekim Pazar günü ülke genelinde gerçekleşecek. Sınav tarihi göz önünde bulundurulduğunda KPSS önlisans sınav yerlerinin ÖSYM tarafından 29 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

KPSS Önlisans sınava giriş belgesi erişime açıldığında aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Adaylar, KPSS önlisans giriş belgesine T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler. KPSS önlisans giriş belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunacaktır. Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi'ni yanında bulundurmak zorundadırlar.

Adaylar internetten edinecekleri KPSS Önlisans Sınava Giriş Belgesi'nin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. KPSS önlisans sınav yerlerini belirten belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, sınava giriş belgesinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI SÜRESİ NE KADAR, KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. KPSS ön lisans sınavının süresi 130 dakika olacak. DHBT, tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacak.

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