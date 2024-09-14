|
Özgün

KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? KPSS sınav kaç dakika, kaç soru?

"KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15 Eylül'de yapılacak olan KPSS ortaöğretim sınavı öncesinde, sınava katılım sağlayacak olan adaylar, sınavın kaç dakika süreceğini ve kaç soru sorulacağını araştırmaya başladı. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru?

16:21 - 14/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman başlayacak?
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman başlayacak?

"KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? KPSS sınav kaç dakika, kaç soru?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Lise mezunu adayların katılım sağlayacağı 2024 KPSS ortaöğretim sınavı için bekleyiş başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, pazar günü 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlenecek 2024 KPSS ortaöğretim için 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salon kullanılacak.

Sınava 1 milyon 864 bin 867 aday başvurdu. Başvuranlardan 900 bin 148'i kadın, 964 bin 719'u ise erkek adaylardan oluşuyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.

Buna göre; KPSS ortaöğretim (lise) sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde saat 10.15'da başlayacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

KPSS ortaöğretim sınavı saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru sorulacak, 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Adayların bu soruları yanıtlaması için 130 dakika (2 saat 10 dakika) sınav süresi verilecek.

#KPSS
#KPSS ortaöğretim
#kpss ortaöğretim sınav tarihi
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Torba yasada taşerona kadro, 3600 ek gösterge, TYP, ev hanımlarına emeklilik şeması oluştu