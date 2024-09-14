"KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? KPSS sınav kaç dakika, kaç soru?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Lise mezunu adayların katılım sağlayacağı 2024 KPSS ortaöğretim sınavı için bekleyiş başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, pazar günü 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlenecek 2024 KPSS ortaöğretim için 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salon kullanılacak.