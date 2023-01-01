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KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM 2023 KPSS Lisans tercih tarihleri

KPSS Lisans sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından memur adayları yavaş yavaş tercih tarihlerini öğrenmeye çalışıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS sınavlarına katılan adaylar, aldıkları puanlara göre tercih yapacak. Peki, KPSS-2023/2 tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

15:25 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
KPSS tercihleri

KPSS tercihleri

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercihleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bu yıl yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınavlara katılım sağlayan memur adayları, gözlerini KPSS tercihlerinin başlayacağı tarihlere çevirdi. Peki, 2023 KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS-2023/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) oturumlarının sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih tarihlerine çevrildi.

KPSS tercihleri ÖSYM'nin takvimine göre 20 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve 27 Aralık 2023 tarihinde son bulacak.

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak 2023 KPSS tercih kılavuzu henüz erişime açılmadı. KPSS tercihleri ÖSYM tarafından yayımlanacak duyuru ardından başlayacak.

KPSS tercih işlemleri, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.

Adayların ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için Kamu Personel Seçme Sınavlarından yakın zamanda gerçekleştirilen birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.




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