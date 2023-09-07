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2024 KPSS ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Lisans - Önlisans ve Ortaöğretim oturumlarının 2024 tarihleri şimdiden gündemde. Önümüzdeki yıl düzenlenecek KPSS sınav tarihleri, sınava hazırlık yapan adaylar tarafından merak ediliyor. 2024 KPSS tarihi ÖSYM'nin sınav takviminin yayınlanması ile belli olacak. Peki, 2024 KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS 2024 önlisans ve lisans bsşvuruları ne zaman? İşte ayrıntılar...

09:13 . 7/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
KPSS 2024

KPSS 2024

Kamu Personeli Seçme Sınavı yani KPSS kamuya geçmek isteyen vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu oldu. Yurttaşlar şimdiden araştırmaya başladı. Başvuruları biten KPSS için şimdi gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, 2024 KPSS ne zaman, ne zaman yapılacak? 2024 KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim ne zaman? 2024 KPSS ne zaman çalışmaya başlanmalı?

2024 KPSS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS'nin 2024 oturum ve başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

Söz konusu tarihlerin, ÖSYM tarafından ilan edilecek 2024 sınav takvimi ile kesinlik kazanması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Önümüzdeki yılın ÖSYM sınav takvimi henüz belli olmadı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi genellikle sınav takvimini Aralık ayında yayımlıyor. KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav ve başvuru tarihleri belli olmadı. Geçtiğimiz yıl sınav takvimi şu şekildeydi;

YKS sınav: 17-18 Haziran / Başvuru: 8 - 23 Mart

DGS sınav: 16 Temmuz 2023 / Başvuru: 26 Mayıs - 5 Haziran

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav: 23 Temmuz / Başvuru: 16 - 29 Mayıs

KPSS Alan bilgisi sınav: 29 - 30 Temmuz / Başvuru: 16 - 29 Mayıs

MSÜ sınav: 2 Nisan 2023

YDS/1 sınav: 9 Nisan 2023 / Geç başvuru: 8 - 13 Mart

TUS 1. dönem sınav: 15 Nisan 2023 / Sonuç: 12 Mayıs

ÖSYM AİS ADAY GİRİŞ ŞİFRESİ NEREDEN ALINIR?

ÖSYM sisteminde daha önce tanımlanmayan adaylar AİS aday şifrelerini Başvuru Merkezlerinden edinebilir.

Ayrıca adaylar e-Devlet şifreleriyle de sisteme giriş yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan "e-Devlet İle Kayıt Ol" butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.

e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.



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