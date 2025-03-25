Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı açıklamada 130 personel alacağını duyurdu. Merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere alınacak olan sözleşmeli personel başvurusu e devlet ekranı üzerinden yapılacak. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere to
sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri
Büro personeli, güvenlik görevlisi ve t personeli kadroları için başvurular 3-18 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuru yapacak adaylar bu şartlara dikkat:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını aşmamış olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli veya muaf olmak
Görev yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak
Adli sicil kaydının temiz olması
Her pozisyon için özel nitelikler ve öğrenim şartları başvuru kılavuzunda detaylı şekilde yer almakta. Adaylar, başvuracakları pozisyonun şartlarını dikkatle incelemeli.
Bakanlık, alım yapılacak tüm kadrolar için KPSS puan üstünlüğüne göre değerlendirme yapacak. Adaylar yalnızca bir kadro ve pozisyon için başvuru yapabilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, alımla ilgili tüm duyuruları resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden paylaşacak.