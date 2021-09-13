Künefe nasıl yapılır? Evde künefe tarifi

Genellikle restoranlarda ve tatlıcılarda yemeye alıştığımız künefeyi evde yapabilmek de mümkündür. Künefe tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Künefe tatlı tarifi püf noktaları neler? İşte nefis Hatay künefe yapılışı...
KÜNEFE TARİFİ
Malzemeler
1 kilo tel kadayıf
750 gram Antakya tuzsuz peynir
300 gram tereyağı
1 kilo şerbet
Yapılışı
Künefe tarifinde önce tereyağını kadayıflara yedirin. Bakır tepsiye sıkıştırarak yerleştirin.
Ardından Antakya tuzsuz peyniri yerleştirin. Peyniri parça parça yerleştirin. Geri kalan kadayıflarla da peynirin üzerini kapatın.
Kısık ateşte pişirin. Altı kızardıktan sonra ters yüz edin ve pişirmeye devam edin.
Pişirme işleminin ardından sıcak şerbeti künefe üzerinde gezdirin. Sıcak dökülmesinin sebebi peynirin sünmesidir. Künefeyi fıstıkla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun...