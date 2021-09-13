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Künefe nasıl yapılır? Evde künefe tarifi

Künefe tarifi evde gerekli malzemeler edinildiğinde kolaylıkla yapılabilir. Hatay ilimiz ile meşhur olan künefenin birkaç önemli püf noktası bulunuyor. Özelliğini peynirinden alan künefede pişirme derecesi de büyük önem taşıyor. Peki, künefe nasıl yapılır? Künefe hangi peynirle yapılır? Künefe tarifi detayları ile haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Künefe nasıl yapılır? Evde künefe tarifi
künefe

Genellikle restoranlarda ve tatlıcılarda yemeye alıştığımız künefeyi evde yapabilmek de mümkündür. Künefe tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Künefe tatlı tarifi püf noktaları neler? İşte nefis Hatay künefe yapılışı...

KÜNEFE TARİFİ

Malzemeler

1 kilo tel kadayıf

750 gram Antakya tuzsuz peynir

300 gram tereyağı

1 kilo şerbet

Yapılışı

Künefe tarifinde önce tereyağını kadayıflara yedirin. Bakır tepsiye sıkıştırarak yerleştirin.

Ardından Antakya tuzsuz peyniri yerleştirin. Peyniri parça parça yerleştirin. Geri kalan kadayıflarla da peynirin üzerini kapatın.

Kısık ateşte pişirin. Altı kızardıktan sonra ters yüz edin ve pişirmeye devam edin.

Pişirme işleminin ardından sıcak şerbeti künefe üzerinde gezdirin. Sıcak dökülmesinin sebebi peynirin sünmesidir. Künefeyi fıstıkla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun...

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