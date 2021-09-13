Künefe nasıl yapılır? Evde künefe tarifi Künefe tarifi evde gerekli malzemeler edinildiğinde kolaylıkla yapılabilir. Hatay ilimiz ile meşhur olan künefenin birkaç önemli püf noktası bulunuyor. Özelliğini peynirinden alan künefede pişirme derecesi de büyük önem taşıyor. Peki, künefe nasıl yapılır? Künefe hangi peynirle yapılır? Künefe tarifi detayları ile haberimizde...

Haber Merkezi 13 Eylül 2021, 21:20 Son Güncelleme: 13 Eylül 2021, 22:36 Yeni Şafak