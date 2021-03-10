Özgün Kuran Oku Kuran Türkçe Okunuşu ve Meali
ÖZGÜN HABERLER

Kuran Oku: Kuran Türkçe Okunuşu ve Meali I Yasin - Mülk - Amme Sureleri

Kuran Oku: Kuran Türkçe Okunuşu ve Meali

Alemlere rahmet olarak indirilen kitabımız kuranı oku. Kur'an-ı Kerim, 610 yılı Ramazan ayının 27. gecesinde Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) inmeye başlamıştır. Nur dağı Hira mağarasında vahiy meleği Cebrâil ilk defa O'nun yanına gelerek ona “oku” dedi. Alemlere rahmet olarak insanlığa inen Kur'an, hayat için bir rehber konumundadır. Kur'an, haram ve helallerin belirlendiği ve Arapça olarak inmiştir. İçerisinden çok sayıda mucizeyi barındıran kutsal kitabımızın bazı ayetleri muhkem bazı ayetleriyse müteşabihtir. Kur'an okumanın faziletine dair çok sayıda da kuran ve hadiste de deliller bulunmaktadır. Kuranın Arapça okunuşu, Türkçe meali, manasına bu yazımız üzerinden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kur'an-ı Kerim.
Kur'an-ı Kerim.

Kuran Türkçe okunuşu, meali, Arapçası bu yazımızda. Alemlere rahmet olarak indirilen yüce kitabımızı okumak, okutmak faziletlidir. Fatiha suresyile başlayan ve Nas suresiyle sona eren kitabımızda 144 sure bulunmaktadır. Her sure, farklı sayıda ayetlerden ve konulardan oluşmaktadır.

KUR'AN OKU

KURAN DİNLE

KURAN ÖĞREN

KURAN MEALİ

KURAN NEDİR, NE DEMEK?

Kur’ân kelimesinin türediği kök konusunda farklı görüşler vardır. Bu görüşleri, kelimenin hemzesiz ve hemzeli olduğunu savunanlar olarak iki grupta ele almak mümkündür. Kur’an isminin hemzesiz olduğunu söyleyenler içinde yer alan İmam Şâfiî’den rivayet edilen, başka ilim adamlarının da desteklediği birinci görüşe göre kelime harf-i ta‘rifli olarak “el-kurân” (القرآن) şeklindedir ve ne “kara’e” (قرأ) fiilinden ne de başka bir kökten türemiştir; Tevrat ve İncil gibi son din için gönderilen kitaba Allah tarafından verilmiş özel isimdir (Beyhakī, I, 277). On kıraat imamından İbn Kesîr kelimeyi hemzesiz, diğerleri hemzeli olarak okurlar. Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî ile birlikte bir grup âlime göre kelime karn kökünden türemiştir ve “bir şeyi diğer bir şeye yaklaştırmak, katmak” anlamındadır. Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ ve Kurtubî ise kurân kelimesine kök olarak karâ’ini gösterirler. Çünkü Kur’an âyetlerinden bir kısmı diğerini tasdik etmekte ve âyetler birbirine benzemektedir (Zerkeşî, I, 374).

KURAN İLK NE ZAMAN İNMEYE BAŞLADI?

Hz. Muhammed kırk yaşına yaklaştığında kendisinde daha önce görülmeyen bazı haller ortaya çıkmaya başlamıştı. Hayatında benzerini yaşadığı rüyalar görüyor, nereden geldiğini anlamadığı sesler duyuyor, ışıklar farkediyordu (Müsned, I, 279). Yine bu yaşlarda iken yalnız kalma ve tefekküre dalma arzusuyla Hira mağarasına gitmeye ve orada azığı bitinceye kadar kalmaya başladı. Burada kendisinde ortaya çıkan yeni halleri anlamaya çalışıyor ve Allah’a ibadet ediyordu. Dört beş yıl kadar sürdüğü tahmin edilen (İbn Hişâm, I, 263-267; Hamîdullah, İslâm Peygamberi, I, 77-84) bu hazırlık döneminin ardından vahiy meleği Cebrâil ilk defa yanına gelerek ona “oku” dedi. “Ben okuma bilmem” cevabını verince melek onu kavrayarak iyice sıktı ve bıraktı. Sonra yine “oku” dedi. Hz. Muhammed yine, “Ben okuma bilmem” deyince melek yeniden onu sıktı ve bıraktı. Aynı cevap üzerine Cebrâil kendisini üçüncü defa sıkıp bıraktıktan sonra, “Yaratan rabbinin adıyla oku. O, insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı. Oku! Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. O kalemle öğretendir. O insana bilmediğini öğretti” meâlindeki âyetleri (el-Alak 96/1-5) okudu ve uzaklaşıp gitti. Dehşete kapılan Hz. Muhammed evine dönerek eşi Hatice’ye, “Beni örtünüz” dedi, bir süre dinlendi, kalkınca başından geçenleri ona anlattı. Hatice, Allah’ın kendisini yalancı çıkarmayacağını söyleyerek onu teskin etti. Ardından birlikte Hatice’nin amcasının oğlu Varaka b. Nevfel’e gittiler. Varaka Resûl-i Ekrem’e, kendisine gelenin daha önce Hz. Mûsâ’ya da gelen “nâmûs” (Cebrâil) olduğunu, tebliğe başladığında hayatta olursa kendisine uyacağını ve yardım edeceğini söyledi (Müsned, VI, 232; Buhârî, “Bedʾü’l-vaḥy”, 3; Müslim, “Îmân”, 252).

Yasin Suresi oku: Yasin suresi okunuşu ve Türkçe meali
HAYAT
Yasin Suresi oku: Yasin suresi okunuşu ve Türkçe meali

Fetih Suresi Arapça okunuşu ve Fetih Suresi Türkçe meali
HAYAT
Fetih Suresi Arapça okunuşu ve Fetih Suresi Türkçe meali
Abone Ol Google News
Bu kez koronavirüs değil

Bu kez koronavirüs değil

​İstanbul'un bir ilçesinde kırmızı alarm.
İstiklal Caddesi girişlere kapatıldı

İstiklal Caddesi girişlere kapatıldı

İstanbul Beyoğlu'nda koronavirüs önlemi.
İçişleri Bakanlığından Fazilet durağı kararı: İmamoğlu hakkında soruşturma izni verildi

​Ömer Çelik: Bu tür paçavraların hiçbir hükmü yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Akkuyu'da üçüncü reaktörün temelini attı

'Bunun tarifi yok'

'Bunun tarifi yok'

​Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü.

Başka ilçeye bağlanmak istediler, 3 yıldır hizmet alamıyorlar.
Kuruluş Osman'dan Afrika açılımı

Kuruluş Osman'dan Afrika açılımı

​31 ülkenin ardından şimdi de Tunus'ta yayımlanacak.

Altın alacaklara uyarı

Altın alacaklara uyarı

​Güçlükle ayırt ediliyor çok fazla mağdur var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.