Özgün Kurban bayramı ne zaman? 2022 Kurban bayramı tarihleri
ÖZGÜN HABERLER

Kurban bayramı ne zaman? 2022 Kurban bayramı tarihleri

Kurban bayramına kısa bir süre kaldı. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban bayramı için bekleyiş devam ediyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Kurban Bayramı 2022 yılında Temmuz ayına denk geliyor. 2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak kazandı. Peki, 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? İşte ayrıntılar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurban bayramı ne zaman? 2022 Kurban bayramı hangi tarihte, kaç gün olacak?
Kurban bayramı 2022

Ramazan Bayramının ardından ikinci dini bayram olan Kurban Bayramında Allah'ın rızasını kazanabilmek için kurban ibadeti yerine getirilecek. Kesilen kurbanların etleri yakın akraba ve ihtiyaç sahipleri ile paylaşılacak. Peki, Kurban Bayramı ne zaman?

KURBAN BAYRAMI AREFESİ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatili cumartesi gününe denk geliyor. Arefe yarım gün olduğu için toplamda Kurban Bayramı 4,5 gün olacak.

Büyükbaş kurban hisse fiyatları ne kadar? 2022 büyükbaş kurbanlık hayvan kg fiyatları
ÖZGÜN
Büyükbaş kurban hisse fiyatları ne kadar? 2022 büyükbaş kurbanlık hayvan kg fiyatları
Suzuki S-Cross Türkiyede

Suzuki S-Cross Türkiye'de

​Fiyat listesi açıklandı: Özellikleri göz doldurdu.
Çalışan herkesi ilgilendiriyor

Çalışan herkesi ilgilendiriyor

Yargıtay'dan haftalık izinle ilgili emsal karar.
Polise yumruk atmıştı! DBPli Salihe Aydeniz için hazırlanan fezleke Ankaraya gönderildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e şart koştu.

Konyaspor ile Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oldu.

​İkinci el otomobil alacaklar dikkat.

​Türkiye ve Ukrayna savunma bakanlığından bir personel görev yapacak

Halk arasında 'Ölüm Yolu' olarak biliniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.