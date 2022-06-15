Kurban bayramı ne zaman? 2022 Kurban bayramı tarihleri

Ramazan Bayramının ardından ikinci dini bayram olan Kurban Bayramında Allah'ın rızasını kazanabilmek için kurban ibadeti yerine getirilecek. Kesilen kurbanların etleri yakın akraba ve ihtiyaç sahipleri ile paylaşılacak. Peki, Kurban Bayramı ne zaman?
KURBAN BAYRAMI AREFESİ NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı tatili cumartesi gününe denk geliyor. Arefe yarım gün olduğu için toplamda Kurban Bayramı 4,5 gün olacak.