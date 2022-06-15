Kurban bayramı ne zaman? 2022 Kurban bayramı tarihleri Kurban bayramına kısa bir süre kaldı. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban bayramı için bekleyiş devam ediyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Kurban Bayramı 2022 yılında Temmuz ayına denk geliyor. 2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak kazandı. Peki, 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? İşte ayrıntılar...

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