Büyükbaş kurban hisse fiyatları ne kadar? 2022 büyükbaş kurbanlık hayvan kg fiyatları

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık fiyatları 2022 gündemde yer almaya başladı. Kurban kesmeyi düşünen vatandaşlar her şeyin zamlanmasının ardından kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, kurbanlık fiyatları 2022 belli oldu mu? Kurban hisseleri belli oldu mu?

2022 KURBAN HİSSELERİ BELLİ OLDU MU?

Kurban Bayramının yaklaşıyor olması hasebiyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları da kurban kesecekler tarafından bir hayli araştırılıyor.

Kurban, kurbanlık fiyatlarıyla ilgili rakamlar sürekli güncelleniyor. Geçtiğimiz hafta İzmir için açıklama yapan İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, büyükbaş kurbanlıklar için 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar için ise ortalama 3-4 bin lira olacağını belirtmişti.

2022 BÜYÜKBAŞ KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan ise Samsun’da küçükbaş kurbanlığın fiyatının 2,5-4 bin TL, büyükbaş kurbanlık fiyatının ise 20-25 bin TL arasında olduğunu söyledi.

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ÖZGÜN Dişi hayvan kurbalık olur mu?

2022 İL İL KURBAN FİYATLARI

İstanbul Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL

Büyükbaş: 34.000 TL – 50.000 TL

Ankara Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

İzmir Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.700 TL – 3.600 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 52.000 TL

Bursa Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.600 TL – 4.300 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 54.000 TL

Adana Kurbanlık Fiyatları

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Küçükbaş: 2.500 TL – 3.500 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

Gaziantep Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş:2.400 TL – 3.200 TL

Büyükbaş:32.500 TL – 51.500 TL

Antalya Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.700 TL – 4.100 TL

Büyükbaş: 32.500 TL – 52.500 TL

Şanlıurfa Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL

Büyükbaş: 32.500 TL – 50.500 TL

Konya Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.600 TL – 3.500 TL

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Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

Kocaeli Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.700 TL – 4.000 TL

Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

Mersin Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.400 TL – 3.000 TL

Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

Diyarbakır Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL

Büyükbaş:31.500 TL – 50.500 TL

2021 KURBANLIK FİYATLARI NE KADARDI?

2021 yılında ortalama kurban fiyatları, hayvan başına büyükbaşta 6 bin 500 lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişiyordu.

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