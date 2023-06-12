Kurban Bayramı tatil tarihleri
Dini bayramlarımızdan olan Kurban bayramı için geri sayım başladı. İkinci dini bayramlarımızdan olan Kurban Bayramı Zilhicce ayının 10, 11 ve 12. günlerinde idrak edilir. Hem tatil hem de bayramı iyi değerlendirmek isteyenler “Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Bayram tatili kaç gün? sorularına yanıt arıyor.
Kurban bayramı 2023 ne zaman, ayın kaçında?
Kurban Bayramı 1. günü 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor, dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.
Arefe günü ne zaman?
2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor.
2023 Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor?
2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.
- Kurban Bayramı 1. Günü: 28 Haziran Çarşamba
- Kurban Bayramı 2. Günü: 29 Haziran Perşembe
- Kurban Bayramı 3. Günü: 30 Haziran Cuma
- Kurban Bayramı 4. Günü: 1 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili "26-27 Haziran günlerini idari izin ilan etme kararı aldık. Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak." ifadelerini kullandı.
Kurban kesmenin hükmü nedir?
Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.