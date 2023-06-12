Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2023 Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlamış olacak. Bayramın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi idrak edilecek. Kurban, dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Büyükbaştan kurban olacağı gibi küçükbaş hayvanlardan da kurban kesilir. Koyun ve keçinin kurban olması için bir yaşını doldurmuş olması gerekir. Peki büyükbaş hayvan kaç yaşında kurban kesilir?