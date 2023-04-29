için nefeslere tutuldu. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 5 milletvekili çıkarabilen Kütahya ilinin 3 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 1 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 1 milletvekili ise Milliyetçi Hareket Partisi'ne aitti. Bu seçime katılım %91,33 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Kütahya seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.