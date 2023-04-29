Kütahya seçim sonuçları
AK PARTİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Adil Biçer
2- İsmail Çağlar Bayırcı
3- Mehmet Demir
4- Esra Özbek Balcı
5- Mustafa Altuğ Atalay
CHP KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Ali Fazıl Kasap
2- Ahmet Sunar
3- Güler Ezgi Doğan Turan
4- Haşim Ertekin
5- Kerem Erkul
İYİ PARTİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Orhan Özatik
2- Seydi Karakuş
3- Erol Ertürk
4- Nurcan Duygu
5- Tansu Coşkun
MHP KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 AHMET ERBAŞ
2 MURAT GÜL
3 MEHMET DİNÇ
4 ARZU KURNAZ
5 ÜLKÜ GÖKÇEN KEHRİBAR
YEŞİL SOL PARTİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AYŞEGÜL KORKUTAN
BİLAL BİLİN
AZİME DAŞ
NİHAT YILDIRIM
PEŞTEK KESKİN
TİP KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İBRAHİM BEYTULLAH SAYAR
ADNAN PAK
MUSTAFA ÖZMEN
BURAK ŞERİF KARATEKE
UTKU ÇİFCİ
MEMLEKET PARTİSİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ADEM YILMAZ
HALİL ÜNLÜ
FATİH FURKAN AKKURT
OZAN RIZA ÖZGÜDEN
MUSTAFA CANTÜRK
2023 seçimleri Kütahya seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 Kütahya cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Kütahya milletvekilleri burada yer alacaktır.
Kütahya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
Kütahya seçim sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 71.5’ini alırken, Muharrem İnce Kütahya Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 16.5’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 10,1’ini, Temel Karamollaoğlu oyların yüze 1,3’ünü, Selahattin Demirtaş da oyların yüzde 0,3’ünü aldı.
Kütahya milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Cumhur İttifakı Kütahya oy oranı % 73,3 olurken, AK Parti 3, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 25,1’ini alarak CHP 1 milletvekili çıkardı.
Kütahya’da hangi parti ne kadar oy aldı? Kütahya’da hangi parti kazandı?
AK Parti % 54.8
MHP % 18,5
CHP % 12,7
İYİ Parti % 10,6
Kütahya yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
MHP’nin Kütahya Belediye başkan adayı Alim Işık oyların % 38,68’ini alırken, AK parti adayı Ahmet Sami Kutlu ise oyların % 32,25’ini aldı.
KÜTAHYA’NIN İLÇELERİ NELER?
Kütahya ilinde 12 ilçe ve 1 il merkezi vardır:
Kütahya (İl merkezi)
Altıntaş
Aslanapa
Çavdarhisar
Domaniç
Dumlupınar
Emet
Gediz
Hisarcık
Pazarlar
Simav
Şaphane
Tavşanlı
KÜTAHYA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?
Kütahya İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 5 milletvekili göndermektedir.
Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1