KYK burs başvuru tarihi belli oldu mu 2022?

KYK burs ve kredi başvurusu ile ilgili tarih araştırmaları ağustos ayının bitecek olmasıyla birlikte hız kazandı. Üniversite ve KYK yurt başvurusunu tamamlayan binlerce öğrenci Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika haberine kilitlendi. Peki KYK burs başvurusu ne zaman, başladı mı? 2021- 2023 KYK burs/ kredi başvuru tarihleri açıklandı mı?

2022 KYK burs başvuruları başladı mı?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yakın zamanda KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor.

Geçen yıl burs başvuruları 5 Kasım'da başlayıp 8 Kasım'da sona ermişti. KYK yurt başvuruları ise geçen sene 6 Eylül'de başlamıştı.

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KYK burs başvuruları nasıl, nereden yapılır?

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

KYK bursu kime çıkar?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

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ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir. Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK bursundan kimler yararlanamaz?

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

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Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler burstan yararlanamazlar.

KYK öğrenim kredisi kimler alır?

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

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İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler. Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK kredisi kimlere çıkmaz?

KYK öğrenim Kredisinden Yararlanamayacak olan öğrenciler ise şunlardır:

Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç)

Ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,

Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)

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Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,

Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler öğrenim kredisinden yararlanamazlar.

KYK bursu ne kadar?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen kredi ve burs ücretleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı için verilecek KYK burs ve kredi ücretleri henüz açıklanmadı. Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenmekte.