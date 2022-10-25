KYK burs kredi ücretleri

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gerek burslarımız, gerek kredilerimiz öğrencilerimize sunduğumuz imkanlar en güçlü şekilde yoluna devam ediyor. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde burs ve kredi başvurularımız başlayacak." dedi.

Üniversitelerde akademik takvim eylül ayında başladı. Aynı süreçte peş peşe KYK yurt başvuruları sonuçlanmış ve öğrenciler KYK yurtlarına yerleşimlerini gerçekleştirmişti. Burslarda ise geçtiğimiz yıl başvurular 5-8 Kasım tarihlerinde alınmıştı. Bu yıl da yine ekim sonunda ya da kasım başında başvuruların alınması bekleniyor.

2022 KYK bursu ne kadar?

2022 KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

Lisans öğrencileri 850 lira Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ödemesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2021 yılında yükseköğrenim öğrencilerine toplamda 9,5 milyar TL kredi ve burs ödemesi yaptı. 2002 yılından bu yana burs ve kredi sisteminden yararlanan öğrenci sayısında 9, yapılan ödeme tutarında ise 14 katlık rekor artışa imza atıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2021 yılında bir rekora daha imza atarak, yükseköğrenim öğrencilerine toplamda 9,5 milyar TL kredi ve burs ödemesi gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünya üzerinde devlet eliyle verilen en kapsamlı ve en geniş öğrenci bursu sistemini öğrencilere sunduklarını açıkladı. Avrupa ve Amerika'da burs sisteminin, büyük ölçüde üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör marifetiyle gerçekleştirildiğini anlatan Bakan Kasapoğlu, konu hakkında şunları söyledi:

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“Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sağladığı öğrenci bursları, diğer ülkelerdekilerin çok üstünde. 2021 yılında yükseköğrenim gören 451 bin 608 öğrenciye burs imkanı sağladık. 2002'den bu yana burs sisteminden faydalanan öğrenci sayısında 9 kat, yapılan ödeme tutarında ise tam 14 kat artışa imza attık. Burs almak için başvuran fakat burs alma kriterlerine sahip olmayan öğrencilerimiz için de öğrenim kredisi seçeneği sunduk. 2021 yılında öğrenim kredisi almak isteyen 1 milyon 5 bin 408 gencimize kredi imkanı sağladık."

KYK burs kredi başvurusu nasıl nereden yapılır?

KYK burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.

KYK burs kredi başvuru e devlet ekranı için tıklayın

KYK bursu kime veriliyor?

Burslarda öncelikli öğrenciler ise şöyle;

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi) Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi) Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler, Anne ve babası vefat etmiş olanlar, Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, Amatör milli sporcu olan öğrenciler

Burs/kredi başvuruları ayrı ayrı mı yapılmaktadır?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır.

Yurt dışında yükseköğrenim görmekte olan öğrenciler burs/kredi başvurusu yapabilir mi?

Yurt dışında öğrenim görmekte olan öğrenciler burs/kredi başvurusunda bulunabilmektedir.

KYK Burs/kredi başvurusu yaptıktan sonra ne yapılması gerekmektedir?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.

KYK Burs/kredi başvurusunu iptal etmek için ne yapılması gerekmektedir?

Yapılan başvuru sonucunda öğrenciye burs/kredi tahsisi yapılsa dahi e-Devlet üzerinden burs/kredi taahhütnamesini süresi içerisinde onaylanmadığı sürece öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.

İkinci öğretim öğrencileri KYK burs/kredi alabilir mi?

Bakanlığımıza burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabilmektedir.

Hem burs hem de kredi aynı anda alınabilir mi?

KYK Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

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KYK kredinin bursa dönüşmesi için ne yapılması gerekmektedir?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

KYK burs kredisi ne zaman yatacak?

Burs/kredi alacak öğrencilerin ödemeleri ne zaman yapılmaktadır? İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.