KYK burs ve öğrenim kredileri ne zaman yatacak?

KYK bursunun yatacağı tarih, tutarı ve burs ve kredi taahhütname onayı ile ilgili detaylar üniversite öğrencilerinin gündeminde bulunuyor. KYK burs sonuçları açıklandıktan sonra KYK burslarının yatacağı tarihe gözler çevrildi. Peki KYK bursu ne zaman yatacak?

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

KYK bursunun önümüzdeki ay ocsk ayında yatırılması bekleniyor. Burslar her ay, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yatırılıyor. İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN?

İlk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerini birlikte almaları bekleniyor.

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Yükseköğrenim öğrencilerinin kredi burs miktarını lisanta bin 250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liraya çıkartıldı.

Buna göre lisans öğrenciler 3 aylık ödemede 3 bin 750 lira, yüksek lisans öğrencileri 7 bin 500 lira, doktora öğrencileri ise 11 bin 250 lira alacak.

KYK BURSU NE KADAR?

KYK lisans burs tutarı: 1250 TL

KYK yüksek lisans burs tutarı: 2500 TL

KYK doktora burs tutarı: 3.750 TL

ÖZGÜN KYK burs ve kredi taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır?