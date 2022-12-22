Özgün KYK burs ve öğrenim kredileri ne zaman yatacak?
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KYK burs ve öğrenim kredileri ne zaman yatacak?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2022- 2023 Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) bursu veya kredisi almaya hak kazanan öğrenciler KYK burslarının ne zaman yatacağını araştırıyor. KYK bursları ne zaman yatacak, tarihi belli oldu mu? İlk KYK ödemesi ne zaman?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KYK ilk bursu ne zaman yatacak, hesaba geçecek? İlk ödeme tarihi belli oldu mu? 2022-2023 GSB KYK bursu ödeme takvimi
kyk

KYK bursunun yatacağı tarih, tutarı ve burs ve kredi taahhütname onayı ile ilgili detaylar üniversite öğrencilerinin gündeminde bulunuyor. KYK burs sonuçları açıklandıktan sonra KYK burslarının yatacağı tarihe gözler çevrildi. Peki KYK bursu ne zaman yatacak?

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

KYK bursunun önümüzdeki ay ocsk ayında yatırılması bekleniyor. Burslar her ay, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yatırılıyor. İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN?

İlk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerini birlikte almaları bekleniyor.

Yükseköğrenim öğrencilerinin kredi burs miktarını lisanta bin 250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liraya çıkartıldı.

Buna göre lisans öğrenciler 3 aylık ödemede 3 bin 750 lira, yüksek lisans öğrencileri 7 bin 500 lira, doktora öğrencileri ise 11 bin 250 lira alacak.

KYK BURSU NE KADAR?

KYK lisans burs tutarı: 1250 TL

KYK yüksek lisans burs tutarı: 2500 TL

KYK doktora burs tutarı: 3.750 TL

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