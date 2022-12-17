Özgün KYK burs ve kredi taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır?
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KYK burs ve kredi taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır?

KYK burs taahhütname onayı Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklama sonrası merak kazandı. KYK bursunun yatacağı tarih, tutarı ve burs ve kredi taahhütname onayı ile ilgili detaylar üniversite öğrencilerinin gündeminde bulunuyor. KYK burs sonuçları açıklandıktan sonra KYK burslarının yatacağı tarihe gözler çevrildi. KYK burs ve kredi taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KYK E-DEVLET TAAHHÜTNAME ONAYI: KYK bursu için taahhğtname onayı nedir, nasıl yapılır?
KYK

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu ile 2022-2023 burs sonuçları 16 Aralık Cuma günü açıklandı. KYK başvuru sonuçlarına göre öğrenim kredisi ve burs almaya hak kazanan üniversite öğrencileri, bu haktan faydalanmak adına burs taahhütname onayına ilişkin araştırmalarını sürdürdü.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden bakanlık linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile tahhütname onayı yapabilirler.

18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden bakanlık linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

KYK TAAHHÜTNAMESİ ONAYLAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Öğrenciler, KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarına KYK'nın internet sitesi https://kygm.gsb.gov.tr/ adresinden TC kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecek.

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

KYK bursunun önümüzdeki ay ocsk ayında yatırılması bekleniyor. Burslar her ay, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yatırılıyor. İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

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