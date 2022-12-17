KYK burs ve kredi taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu ile 2022-2023 burs sonuçları 16 Aralık Cuma günü açıklandı. KYK başvuru sonuçlarına göre öğrenim kredisi ve burs almaya hak kazanan üniversite öğrencileri, bu haktan faydalanmak adına burs taahhütname onayına ilişkin araştırmalarını sürdürdü.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden bakanlık linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile tahhütname onayı yapabilirler.

18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden bakanlık linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

REKLAM

KYK TAAHHÜTNAMESİ ONAYLAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

📢 Değerli genç arkadaşlarım, heyecanla beklediğiniz GSB Burs ve Öğrenim kredisi sonuçları açıklandı.



Sonuçlar için 👉🏻 https://t.co/azbjFfiPm8



Gençlerin bakanlığı olarak her zaman sizlerin destekçisi olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/GbeeQFx0gA — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 16, 2022

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Öğrenciler, KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarına KYK'nın internet sitesi https://kygm.gsb.gov.tr/ adresinden TC kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecek.

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

KYK bursunun önümüzdeki ay ocsk ayında yatırılması bekleniyor. Burslar her ay, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yatırılıyor. İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.