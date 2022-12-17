KYK burs sonuçları nasıl öğrenilir? GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2022- 2023 Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) bursu veya kredisi almaya hak kazanan öğrenciler bazı detayları araştırıyor.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Başvuru süreci 10 Kasım'da sona eren KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kredi ve burs ücretlerinde yapılan yüzde 47'lik artışı da hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Böylelikle lisansta ödenen tutar 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisansta ödenen tutar 1700 liradan 2 bin 500 liraya, doktora için ödenen tutar ise 2 bin 550 liradan 3 bin 750 liraya yükselmiş oldu. Ocak ayından itibaren alacağınız ödemeler, bu seviyelerde olacak. Tüm gençlerimize yeni düzenlememizin de hayırlı olmasını temenni ediyorum"dedi.

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KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yeni burs ve kredi rakamlarını açıkladı.

Alınan kararları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK burs miktarı hakkında şunları söyledi;

Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarını biz göreve geldiğimizde 45 lira veriyorlardı. Bu yıl itibarıyla lisansta 850 idi. Şimdi bunu 1250 liraya çıkarıyoruz.

Yüksek lisansta 1700, doktorada 2500 liraya yükseltmiştik.

Yine yurtlarımızda kalan öğrencilerimize verdiğimiz barınma yardımını 1800 liraya çıkardık. Bu yıl 850 bin kişiyle yurtlarımızda rekor barınma sayımıza ulaştık.

Bakanlığımızdan kredi ve burs alan öğrencilerimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz 2023 burs rakamı lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya. Doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkartıyoruz.

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Yeni kredi ve burs rakamlarının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.