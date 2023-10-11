Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye'de gençlik ve spor ile ilgili politika ve programları belirleyen, uygulayan ve bu alandaki faaliyetleri koordine eden devlet bakanlığıdır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ne zaman kuruldu?

29 Haziran 1938 tarihinde kabul edilen 3530 sayılı kanunla Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruldu.[2] 1969 Türkiye genel seçimlerinin ardından ilk kez Spor Bakanlığı adıyla kurulan bakanlığın başına 3 Kasım 1969 tarihinde İsmet Sezgin atandı. 1972 yılında adı Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak değiştirildi. 1983 Türkiye genel seçimlerinin ardından ise Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı adını aldı. 1 Nisan 1989'dan itibaren Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü olarak faaliyetlerine devam etti. 2011 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı adıyla yeniden kuruldu.

Osman Aşkın Bak Gençlik ve Spor Bakanı (GSB)

Gençlik ve Spor Bakanı kimdir?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı görevleri neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın görevleri arasında gençliğin fiziksel ve sosyal gelişimine katkıda bulunacak projeleri desteklemek, gençlik kampları ve merkezleri işletmek, amatör ve profesyonel spor faaliyetlerini düzenlemek ve desteklemek, ulusal ve uluslararası spor müsabakalarını organize etmek gibi çok sayıda görev bulunmaktadır.

Her ülkenin gençlik ve spor politikaları, kendi toplumsal ve kültürel ihtiyaçlarına, ayrıca ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarındaki yerine göre şekillenir. Dolayısıyla, daha spesifik bilgi vermek için hangi ülkenin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili bilgi istendiğinin belirtilmesi gereklidir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bir ülkenin gençlik ve spor politikalarını oluşturan, uygulayan ve denetleyen devlet organıdır. Türkiye'de "Gençlik ve Spor Bakanlığı" bu rolü üstlenmektedir. Aşağıda, genel olarak bir Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tipik görevleri ve Türkiye'deki bu bakanlığın fonksiyonlarına ilişkin bazı özellikler bulunmaktadır. Lütfen dikkate alın ki detaylar ve uygulamalar zamanla değişebilir, bu yüzden güncel bilgiler için resmi kaynaklara başvurmak önemlidir.

Politika Belirleme : Gençlik ve spor ile ilgili ulusal politikaları belirlemek.

Gençliğin fiziksel ve sosyal gelişimini destekleyici programlar oluşturmak.

Destek ve Teşvik : Sporcuları ve spor kulüplerini mali ve moral olarak desteklemek.

Gençlik projeleri ve organizasyonlarına maddi ve manevi destek sağlamak.

Tesis ve Organizasyonlar : Spor tesislerinin yapımı, bakımı ve geliştirilmesi.

Ulusal ve uluslararası spor müsabakalarını organize etmek veya desteklemek.

Eğitim ve Gelişim : Spor eğitimi ve antrenör eğitimi programlarını yönetmek ve düzenlemek.

Gençler arasında liderlik ve girişimcilik gibi becerileri geliştirecek eğitim programları düzenlemek.

Uluslararası İlişkiler : Uluslararası spor organizasyonlarında ülkeyi temsil etmek ve ilişkileri yürütmek.

Gençlik değişim programları ve uluslararası iş birliği projelerini koordine etmek.

Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Oluşturma : Gençlerin ve toplumun spor ve fiziksel aktivitelere teşvik edilmesi.

Sağlıklı yaşam ve spor bilincini artırmaya yönelik kampanya ve etkinlikleri organize etmek.

Regülasyon ve Denetim : Spor kuruluşlarını ve faaliyetlerini denetlemek.

Spor yarışmaları ve organizasyonlarının düzenlenme şekillerini denetlemek ve gerektiğinde regülasyonları güncellemek.

Gençlik Kamp ve Aktiviteleri : Gençlik kampları düzenlemek ve gençlerin sosyal aktivitelere katılımını sağlamak.

Gençler için sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek ve/veya desteklemek.

Fair Play ve Etik : Sporun etik kurallarını korumak ve fair play bilincini yaymak.

Sporla ilgili şiddet, doping ve benzeri olumsuzluklarla mücadele etmek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı birimler

Merkez teşkilatı

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Personel Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Sosyal İlişkiler ve İletişim Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Özel Kalem Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Bakanlığı girişi nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi işleri e Devlet üzerinden gerçekleştirilmekte.

Online Platformlar : Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili tüm güncel bilgilere ve hizmetlere Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden erişilebilir. Bazı aktiviteler ve yarışmalar için online başvuru süreçleri olabiliyor.

Türkiye'de e-Devlet sistemi, çeşitli devlet işlemlerini online olarak yapmanıza olanak tanır. E-Devlet şifresi alarak, gençlik merkezleri, spor kursları ve etkinliklerine online olarak başvurabilirsiniz.

GSB Gençlik Merkezleri

Türkiye genelindeki gençlik merkezlerine gitmek ve bu merkezlerde sunulan kurslar, atölye çalışmaları ve diğer etkinliklere katılmak için üyelik ve kayıt işlemleri yapılabilir. Genellikle, gençlik merkezleri yerelde bulunur ve gençlere yönelik birçok faydalı aktiviteyi ve olanağı sunar.

GSB Spor Okulları ve Kursları

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki spor okullarına ve kurslarına katılmak için kayıt olmanız gerekebilir. Bunu genelde yerel spor tesislerinde yapılabileceği gibi, eğer mevcutsa online platformlar üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı e Devlet girişi

e-Devlet, devletin sunduğu birçok hizmete internet üzerinden erişim sağlamaktadır ve bunlar arasında "Gençlik ve Spor Bakanlığı" ile ilgili hizmetler de bulunabilir.

e-Devlet sistemine giriş yapmak için aşağıdaki genel adımları takip edebilirsiniz:

Web Tarayıcısı Üzerinden:

e-Devlet’in resmi internet sitesi olan "www.turkiye.gov.tr" adresini ziyaret edin.

Sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "Sisteme Giriş Yap" veya "e-Devlet Şifresi ile Giriş" bölümüne tıklayın.

Açılan ekranda T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile giriş yapın.

Mobil Uygulama Üzerinden:

Akıllı telefonunuza "e-Devlet Kapısı" uygulamasını indirin (iOS ve Android platformlarında bulunmaktadır).

Uygulamayı açın ve T.C. kimlik numaranız ile e-Devlet şifreniz ile giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra, "Gençlik ve Spor Bakanlığı" ile ilgili hizmetleri arama çubuğunda aratarak veya ilgili kategoriyi ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

Eğer bir e-Devlet şifreniz yoksa ve nasıl alacağınızı bilmiyorsanız, şu adımları takip edebilirsiniz:

En yakın PTT şubesine geçerli kimliğiniz ile gidin.

Görevliye e-Devlet şifresi almak istediğinizi söyleyin.

Görevli, kimliğinizi kontrol ederek size bir zarf içerisinde ilk e-Devlet şifrenizi verecektir.

GSB KYK yurt, burs-öğrenim kredisi başvuru

GSB KYK yurt ve burs - kredi başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvurular sadece belirtilen tarihler arasında kabul edilir ve belirlenen tarihler dışında yapılan başvurular geçersiz sayılır.

E Devlet KYK burs kredi işlemleri

e-Devlet Şifresi Edinin: KYK burs başvurusu yapabilmek için bir e-Devlet şifresine ihtiyacınız vardır. Eğer hala bir e-Devlet şifreniz yoksa, en yakın PTT şubesine giderek edinebilirsiniz.

Başvuru Tarihlerini Takip Edin : KYK burs başvuruları belirli tarihler arasında alınır. Başvuru tarihlerini KYK'nın resmi web sitesinden veya sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

Başvuru Yapmak : Başvuru süreci başladığında, e-Devlet sistemine giriş yapın ve KYK'nın burs ve kredi başvuru ekranını bulun. Gerekli bilgileri doldurun ve başvurunuzu onaylayın.

Sonuçları Bekleyin : Başvurunuzun durumunu, sonuçlar açıklandığında yine e-Devlet sistemi üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Gerekli Belgeleri Hazırlayın : Başvurunuz olumlu sonuçlandıysa, gerekli belgeleri ve evrakları hazırlayın. KYK'nın istediği belgeleri ve evrakları tam ve eksiksiz bir şekilde teslim etmeniz gerekmektedir.

Öğrenci Bilgilerini Güncelleyin : Burs almaya hak kazandıktan sonra, öğrenci bilgilerinizi düzenli olarak güncellemeniz önemlidir. Adres, telefon numarası gibi bilgilerinizde değişiklik olması durumunda KYK ile paylaşmanız gerekmektedir.







