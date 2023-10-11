GSB-Gençlik ve Spor Bakanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye'de gençlik ve spor ile ilgili politika ve programları belirleyen, uygulayan ve bu alandaki faaliyetleri koordine eden devlet bakanlığıdır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ne zaman kuruldu?
Gençlik ve Spor Bakanı kimdir?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı görevleri neler?
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın görevleri arasında gençliğin fiziksel ve sosyal gelişimine katkıda bulunacak projeleri desteklemek, gençlik kampları ve merkezleri işletmek, amatör ve profesyonel spor faaliyetlerini düzenlemek ve desteklemek, ulusal ve uluslararası spor müsabakalarını organize etmek gibi çok sayıda görev bulunmaktadır.
Her ülkenin gençlik ve spor politikaları, kendi toplumsal ve kültürel ihtiyaçlarına, ayrıca ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarındaki yerine göre şekillenir. Dolayısıyla, daha spesifik bilgi vermek için hangi ülkenin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili bilgi istendiğinin belirtilmesi gereklidir.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, bir ülkenin gençlik ve spor politikalarını oluşturan, uygulayan ve denetleyen devlet organıdır. Türkiye'de "Gençlik ve Spor Bakanlığı" bu rolü üstlenmektedir. Aşağıda, genel olarak bir Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tipik görevleri ve Türkiye'deki bu bakanlığın fonksiyonlarına ilişkin bazı özellikler bulunmaktadır. Lütfen dikkate alın ki detaylar ve uygulamalar zamanla değişebilir, bu yüzden güncel bilgiler için resmi kaynaklara başvurmak önemlidir.
Gençliğin fiziksel ve sosyal gelişimini destekleyici programlar oluşturmak.
Gençlik projeleri ve organizasyonlarına maddi ve manevi destek sağlamak.
Ulusal ve uluslararası spor müsabakalarını organize etmek veya desteklemek.
Gençler arasında liderlik ve girişimcilik gibi becerileri geliştirecek eğitim programları düzenlemek.
Gençlik değişim programları ve uluslararası iş birliği projelerini koordine etmek.
Sağlıklı yaşam ve spor bilincini artırmaya yönelik kampanya ve etkinlikleri organize etmek.
Spor yarışmaları ve organizasyonlarının düzenlenme şekillerini denetlemek ve gerektiğinde regülasyonları güncellemek.
Gençler için sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek ve/veya desteklemek.
Sporla ilgili şiddet, doping ve benzeri olumsuzluklarla mücadele etmek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı birimler
Merkez teşkilatı
- Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
- Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü
- Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü
- Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
- Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
- Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
- Personel Genel Müdürlüğü
- Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
- Strateji Geliştirme Başkanlığı
- Sosyal İlişkiler ve İletişim Dairesi Başkanlığı
- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
- Hukuk Müşavirliği
- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
- Özel Kalem Müdürlüğü
Gençlik ve Spor Bakanlığı girişi nasıl yapılır?
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi işleri e Devlet üzerinden gerçekleştirilmekte.
Türkiye'de e-Devlet sistemi, çeşitli devlet işlemlerini online olarak yapmanıza olanak tanır. E-Devlet şifresi alarak, gençlik merkezleri, spor kursları ve etkinliklerine online olarak başvurabilirsiniz.
GSB Gençlik Merkezleri
Türkiye genelindeki gençlik merkezlerine gitmek ve bu merkezlerde sunulan kurslar, atölye çalışmaları ve diğer etkinliklere katılmak için üyelik ve kayıt işlemleri yapılabilir. Genellikle, gençlik merkezleri yerelde bulunur ve gençlere yönelik birçok faydalı aktiviteyi ve olanağı sunar.
GSB Spor Okulları ve Kursları
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki spor okullarına ve kurslarına katılmak için kayıt olmanız gerekebilir. Bunu genelde yerel spor tesislerinde yapılabileceği gibi, eğer mevcutsa online platformlar üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.
Gençlik ve Spor Bakanlığı e Devlet girişi
e-Devlet, devletin sunduğu birçok hizmete internet üzerinden erişim sağlamaktadır ve bunlar arasında "Gençlik ve Spor Bakanlığı" ile ilgili hizmetler de bulunabilir.
e-Devlet sistemine giriş yapmak için aşağıdaki genel adımları takip edebilirsiniz:
Web Tarayıcısı Üzerinden:
e-Devlet’in resmi internet sitesi olan "www.turkiye.gov.tr" adresini ziyaret edin.
Sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "Sisteme Giriş Yap" veya "e-Devlet Şifresi ile Giriş" bölümüne tıklayın.
Açılan ekranda T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile giriş yapın.
Mobil Uygulama Üzerinden:
Akıllı telefonunuza "e-Devlet Kapısı" uygulamasını indirin (iOS ve Android platformlarında bulunmaktadır).
Uygulamayı açın ve T.C. kimlik numaranız ile e-Devlet şifreniz ile giriş yapın.
Giriş yaptıktan sonra, "Gençlik ve Spor Bakanlığı" ile ilgili hizmetleri arama çubuğunda aratarak veya ilgili kategoriyi ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
- En yakın PTT şubesine geçerli kimliğiniz ile gidin.
- Görevliye e-Devlet şifresi almak istediğinizi söyleyin.
- Görevli, kimliğinizi kontrol ederek size bir zarf içerisinde ilk e-Devlet şifrenizi verecektir.
- GSB KYK yurt, burs-öğrenim kredisi başvuru
- GSB KYK yurt ve burs - kredi başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvurular sadece belirtilen tarihler arasında kabul edilir ve belirlenen tarihler dışında yapılan başvurular geçersiz sayılır.
E Devlet KYK burs kredi işlemleri
e-Devlet Şifresi Edinin: KYK burs başvurusu yapabilmek için bir e-Devlet şifresine ihtiyacınız vardır. Eğer hala bir e-Devlet şifreniz yoksa, en yakın PTT şubesine giderek edinebilirsiniz.