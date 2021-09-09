Özgün KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanır? KYK başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖZGÜN HABERLER

KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanır? KYK başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversitelerin başlamasına kısa bir süre kala üniversite öğrencileri" KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak 2021, kaç günde belli oluyor? e-Devlet KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. KYK yıurt başvuruları ne zaman sonuçlanacak? İşte detaylar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanır? KYK başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
kyk

Üniversite öğrencileri 4 Eylül tarihi itibariyle üniversite kayıt işlemlerine başladı. Burs başvuruları olumsuz sonuçlanan veya ilk defa üniversiteye kayıt yaptıracak öğrenciler merak içerisinde "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabını araştırıyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Sonuçların başvuruların tamamlanacağı 12 Eylül sonrası açıklanması bekleniyor.

Yapılan başvuru sonuçları, kurumun resmi web sitesi https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yurt başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler öncellikle T.C kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile e-Dvelet ekranına giriş yapmaları gerekiyor.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Abone Ol Google News
Berlinde grevlerin sayısı artıyor

Berlin'de grevlerin sayısı artıyor

Demiryolları ve market çalışanlarından sonra şimdi de sağlıkçılar.
Yedieminde akılalmaz olay

Yedieminde akılalmaz olay

Kendisine emanet edilen 50 aracı satıp borcunu ödemiş.
CHPli Gönül Özel: Türkiyedeki Kürt sorununu askeri değil barışçıl şekilde çözeceğiz

​Türkiye'nin 9 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.

​Milli Eğitim Bakanlığı ön başvuru ve sonuç tarihini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı TURKOVAC müjdesi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: TURKOVAC ile bu musibeti başımızdan defedeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya mesaj

FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi çift saklandıkları evde yakalandı
Gündem

FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi çift saklandıkları evde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle görevlerinden ihraç edilen ve dört senedir firari olan eski Yargıtay tetkik hakimi çift, Ankara'da saklandıkları evde yakalandı. Zanlılardan Dursun Fatih K.'nın süre zarfında saklandığı evden hiç çıkmadığı, eşi Öznur K.'nın ise kılık değiştirerek günlük hayatına devam ettiği ortaya çıktı.
Öğretmen atama takvimi belli oldu
Gündem

Öğretmen atama takvimi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün verdiği 15 bin öğretmen ataması müjdesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından açıklama yapıldı. Buna göre, öğretmen atamasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül- 8 Ekim 2021 arasında yapılacak. Atama sonuçları ise, 31 ocak 2022'de açıklanacak.
CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılık var bozulur mu bozulur
Gündem

CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılık var bozulur mu bozulur

Katıldığı canlı yayında, ittifak çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP eski Milletvekili Aytuğ Atıcı, Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılıklar olduğunu, bu nedenle ittifakın bozulabileceğini ifade etti. Atıcı, "Cumhur İttifakı'na girmesi imkansız olan tek parti CHP'dir. Girmesi zor olan İYİ Parti’dir ama imkansız değildir. Çünkü İYİ Parti zaman zaman 'Millet İttifakı'na körü körüne bağlı değiliz. Eğer ittifak İYİ Parti ve Türkiye’nin çıkarına ise kalırız. Değilse mecbur değiliz.' mesajları veriyor." dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.