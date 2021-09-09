KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanır? KYK başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite öğrencileri 4 Eylül tarihi itibariyle üniversite kayıt işlemlerine başladı. Burs başvuruları olumsuz sonuçlanan veya ilk defa üniversiteye kayıt yaptıracak öğrenciler merak içerisinde "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabını araştırıyor.
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
Sonuçların başvuruların tamamlanacağı 12 Eylül sonrası açıklanması bekleniyor.
Yapılan başvuru sonuçları, kurumun resmi web sitesi https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yurt başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler öncellikle T.C kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile e-Dvelet ekranına giriş yapmaları gerekiyor.