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KYK yurtları açıldı mı?

KYK yurtları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için boşaltılmıştı. Depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesiyle üniversiteler de uzaktan eğitime geçmişti. Ancak son olarak üniversitelerde hibrit eğitim sistemine geçilmesine karar verildi. Peki KYK yurtları açılacak mı, ne zaman açılıyor, bu ay açılır mı, Üniversite yurtları ne zaman açılacak?

16:58 . 3/04/2023 Monday
Yeni Şafak
KYK

KYK

KYK yurtları açılacak mı sorusu üniversitelerle ilgili açıklanan kararların ardından merak konusu oldu. YÖK Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde bahar döneminde uzaktan ve yüz yüze eğitimin olacağını duyurdu. Hibrit eğitim modeli kararıyla birlikte KYK yurtlarının ne zaman açılacağı da gündeme geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurtlar, depremzedelerin konaklaması için açılmıştı. Peki KYK yurtları açılacak mı?

KYK YURTLARI AÇILDI MI?

KYK yurtları henüz açılmadı. Konuyla ilgili resmi kurumlardan açıklama geldikçe haberimizde yer alacaktır.

2023 KYK YURTLARI AÇILACAK MI?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptığı açıklamada " 3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere hali hazırdan uzaktan eğitimle birlikte devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilmesine," karar verildiğini açıkladı.

Henüz KYK yurtlarının açık olup olmayacağına ilişkin yeni bir açıklama bulunmuyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan yurtlarla ilgili olarak " KYK yurtlarımız çok işimizi görüyor. Çünkü yurtlarda bir güven var. Yemek her şey orada çıkıyor." ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu

Özvar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlayan üniversitelerde uzaktan eğitim süreciyle ilgili alınan yeni kararları duyurdu.

Buna göre 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan eğitimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilecek.



#kyk
#kredi yurtlar kurumu
#gsb
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