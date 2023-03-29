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Üniversitelerin final sınav haftası ne zaman?

Kahramanmaraş deprem felaketi ardından KYK yurtlarının depremzedeler için kullanılması dolayısıyla üniversiteler online eğitime geçti. Bugünlerde ise üniversite öğrencileri, final sınavı hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Üniversitelerde final sınavı tarihleri değişkenlik gösterebiliyor. İşte AÖF, AUZEF, ATA AÖF bahar dönemi final sınavı tarihleri...

13:39 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Üniversite final sınavı

Üniversite final sınavı

ATA AÖF bahar dönemi sınav takvimi içerisinde vize, final ve bütünleme tarihleri belli oldu. Açıköğretim Fakültesi final sınav tarihleri de netleşti. İşte üniversitelerin final sınav tarihi...

ÜNİVERSİTELERİN BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHLERİ

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, deprem felaketi sonrasında üniversitelerin uzaktan eğitim olarak bir süre devam edeceğini açıklamıştı. Üniversitelerde Bahar dönemi final tarihleri de belli oldu.

AÖF FİNAL SINAV TARİHİ

Güz döneminin sona ermesinin ardından bahar dönemi başlayacak. Bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan 2023, dönem sonu (final) sınavları ise 27-28 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

ATA AÖF FİNAL SINAVI TARİHİ

I.Oturum 20 Mayıs 2023

II.Oturum 20 Mayıs 2023

III.Oturum 21 Mayıs 2023

AUZEF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI

İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi final sınavları 10-11 Haziran tarihlerinde gerçekleştirecek.



#ünivesite final sınavları
#aöf final
#auzef final
#ata aöf final
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