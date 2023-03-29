Üniversite final sınavı
ATA AÖF bahar dönemi sınav takvimi içerisinde vize, final ve bütünleme tarihleri belli oldu. Açıköğretim Fakültesi final sınav tarihleri de netleşti. İşte üniversitelerin final sınav tarihi...
ÜNİVERSİTELERİN BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHLERİ
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, deprem felaketi sonrasında üniversitelerin uzaktan eğitim olarak bir süre devam edeceğini açıklamıştı. Üniversitelerde Bahar dönemi final tarihleri de belli oldu.
AÖF FİNAL SINAV TARİHİ
Güz döneminin sona ermesinin ardından bahar dönemi başlayacak. Bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan 2023, dönem sonu (final) sınavları ise 27-28 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
ATA AÖF FİNAL SINAVI TARİHİ
I.Oturum 20 Mayıs 2023
II.Oturum 20 Mayıs 2023
III.Oturum 21 Mayıs 2023
AUZEF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI
İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi final sınavları 10-11 Haziran tarihlerinde gerçekleştirecek.