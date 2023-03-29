ATA AÖF bahar dönemi sınav takvimi içerisinde vize, final ve bütünleme tarihleri belli oldu. Açıköğretim Fakültesi final sınav tarihleri de netleşti. İşte üniversitelerin final sınav tarihi...

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, deprem felaketi sonrasında üniversitelerin uzaktan eğitim olarak bir süre devam edeceğini açıklamıştı. Üniversitelerde Bahar dönemi final tarihleri de belli oldu.