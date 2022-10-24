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ÖZET | Barcelona-Athletic Bilbao: 4-0

İspanya La Liga'nın 11.haftasında Barcelona ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Barcelona, Athletic Bilbao'yu ilk 22 dakikada bulduğu gollerle 3-0 öne geçtiği maçta 4-0 mağlup etti. Katalan devinin gollerini Dembele, Sergi Roberto, Lewandowski ve Ferran Torres kaydetti. Bilbao karşısında aldığı galibiyetle puanını 28'e çıkaran Barcelona, lider Real Madrid'in (31) ardından 2. sıradaki yerini korudu. Athletic Bilbao ise 18 puanla 6. sıraya geriledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
La Liga maç özetleri: Barcelona-Athletic Bilbao 4-0 maç özeti
Barcelona Athletic Bilbao maç özeti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Athletic Bilbao'yu 4-0 mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, Ousmane Dembele (Dk. 12), Sergi Roberto (Dk. 18) ve Robert Lewandowski'nin (Dk. 22) golleriyle ilk 22 dakikada Athletic Bilbao karşısında 3-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 73. dakikasında kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü atan Dembele sahanın en iyi oyuncusu olarak öne çıktı.

Karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Gavi ve Sergi Roberto, Barcelona'nın farklı galibiyet aldığı gecenin tek kötü haberi oldu.

Katalan takımı, oyuncu değişikliği hakkının hepsini kullandığından 85. dakikada Sergi Roberto sakatlanınca son dakikalarda sahada 10 kişi kaldı.

Bilbao karşısında aldığı galibiyetle puanını 28'e çıkaran Barcelona, lider Real Madrid'in (31) ardından 2. sıradaki yerini korudu.

Athletic Bilbao ise 18 puanla 6. sıraya geriledi.

Diğer yandan ligde gol sayısını 12'ye çıkaran Barcelona'nın Polonyalı futbolcusu Lewandowski gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.

La Liga Santander'in 11. haftasında Barcelona, Athletic Bilbao'yu 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Dembele, Roberto, Lewandowski ve Torres'ten geldi.

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