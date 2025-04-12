LGS 2025 BAŞVURU TAKVİMİ: Tarihler uzatıldı! LGS sınav ve başvuruları ne zaman?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 sınavı için geri sayım sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama sonrası başvuru tarihleri yeniden gündeme geldi. Ortaokul 8. sınıf öğrencileri ve velileri, güncellenen takvimle birlikte başvuru sürecine odaklandı. Peki, 2025 LGS başvuru süresi ne zaman sona erecek? LGS sınavı hangi tarihte yapılacak? Sınava girecek binlerce öğrenciyi ilgilendiren kritik tarihler netleşti. İşte merak edilen detaylar…

2025 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın 15 Haziran 2025'te yapılacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular, 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve önceki sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

LGS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

"2025 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"nda, LGS kapsamındaki merkezî sınav için son başvuru tarihi 11 Nisan 2025 açıklanmıştı.

Ancak 2 - 4 Nisan 2025 tarihleri arasındaki idari izin nedeniyle merkezi sınav başvuru işlemlerinde oluşabilecek öğrenci mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla başvuru süresi, 16 Nisan 2025 tarihine kadar uzatıldı.