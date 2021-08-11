Özgün LGS 3 nakil başvuruları ne zaman başlayacak? LGS 3 nakil başvuru tarihleri belli oldu mu?
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LGS 3. nakil başvuruları ne zaman başlayacak? LGS 3. nakil başvuru tarihleri belli oldu mu?

LGS 2.nakil başvuru sonuçlarının 9 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla açıklamasının ardından yerleşemeyen öğrenciler LGS 3. nakil başvurularına odaklandı. LGS 3. nakillerin ne zaman yapılacağı merak kazandı. Peki, LGS 3. nakil başvuruları ne zaman başlayacak? LGS 3. nakil başvuru tarihleri belli oldu mu?

Haber Merkezi Yeni Şafak
LGS 3. nakil başvuruları ne zaman başlayacak? LGS 3. nakil başvuru tarihleri belli oldu mu?
lgs

LGS 3. nakil başvurusu adayların gündeminde bulunuyor. LGS 2.nakil başvurularının açıklanmasında sonra boş kalan kontenjanlara, adaylar, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına yerleştirme başvuruları yapacaklar. Peki, LGS 3. nakil başvuruları ne zaman başlayacak?

LGS 3. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

LGS 3. nakil başvurusu bulunmamaktadır. Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 09-13 Ağustos 2021 tarihlerinde komisyonca yerleştirme başvuruları alınarak 20 Ağustos 2021 tarihinde yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

LGS İL İLÇE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONUNA NE ZAMAN BAŞVURU YAPILACAK?

LGS 2.nakil başvuruları bugün açıklandı. LGS 2.nakil sonuçlarında hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler, boş kalan kontenjanlar için 9-13 Ağustos tarihleri arasında İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularını yapacak.

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