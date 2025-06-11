Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde öğrencilerin hazırlıkları devam ediyor. Sınava katılacak yüzbinlerce öğrenci geçmiş dönem sınav sorularını ve cevap anahtarlarını araştırıyor. MEB'in 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 yıllarına ait LGS sınav soruları ve cevapları sayfamızdaki linklerden pdf dosyası olarak indirebilmektedir. İşte LGS öncesi dönemlere ait çıkmış sorular ve cevapları.
LGS çıkmış sorular ve cevap anahtarları, öğrencilerin sınav hazırlık sürecinde ders konularındaki pratikliklerini arttırmak için önemli kaynaklar olarak bilinmektedir. Geçtiğimiz yıllara ait LGS sınavlarında çıkmış soruları ve cevap anahtarlarını Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) her yıl paylaşmaya devam ediyor. İşte 2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024 yıllarında LGS çıkmış soruları ve cevapları.
2025 LGS NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 15 Haziran'da yapılacak merkezi sınav, 2 oturum şeklinde uygulanacak. Sözel oturum saat 09.30'da, sayısal oturum 11.30'da başlayacak. Sözel alanda öğrencilere 50 soru yöneltilecek ve 75 dakika süre tanınacak. Sayısal alanda 40 soru için 80 dakika süre verilecek.