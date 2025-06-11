LGS çıkmış sorular ve cevap anahtarları, öğrencilerin sınav hazırlık sürecinde ders konularındaki pratikliklerini arttırmak için önemli kaynaklar olarak bilinmektedir. Geçtiğimiz yıllara ait LGS sınavlarında çıkmış soruları ve cevap anahtarlarını Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) her yıl paylaşmaya devam ediyor. İşte 2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024 yıllarında LGS çıkmış soruları ve cevapları.