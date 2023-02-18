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LGS tarihi
Her sene farklı tarihlerde gerçekleşen LGS sınavı Haziran ayı içerisinde yapılıyor. Bu yıl LGS'nin deprem nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. 2023 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Ülkemizi etkileyen yıkıcı deprem sonrasında Bakan Mahmut Özer, öğrencilerin sorumlu olduğu sınavlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, ''Dikkat ederseniz sınavla ilgili tarihi açıklamadık. Bu koşulların iyileşmesi durumuna göre sınav tarihini belirleyeceğiz. Sadece iki şey açıkladık. LGS ve YKS ile ilgili. LGS sınavı biliyorsunuz 8. sınıf müfredatlarından oluşuyor. Biz LGS sınavının sadece 8. sınıf 1. dönemin konularıyla sınırlı tuttuk. YKS'de de 12. sınıfın 2. dönemini kapsam dışına aldık. Dolayısıyla tüm öğrencilerimizi düşünecek şekilde mekanizmalarımızı üretiyoruz. LGS sınavını inşallah tarih gününü daha sonraki günlerde açıklayacağız.'' dedi.
"2. dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacak bunu daha önce açıklamıştık." ifadelerini kullanan Bakan Özer "2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız. " dedi.
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