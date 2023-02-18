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Özgün

LGS sınavı ne zaman yapılacak 2023?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yurt genelinde eğitime bir süre ara verildiği açıklanmıştı. Yapılan açıklamaların ardından Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavının iptal edilip edilmediği merak konusu oldu. LGS ertelenecek mi, ne zaman yapılacak?

09:19 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
LGS tarihi

LGS tarihi

Her sene farklı tarihlerde gerçekleşen LGS sınavı Haziran ayı içerisinde yapılıyor. Bu yıl LGS'nin deprem nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. 2023 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

LGS NE ZAMAN? (2023)

Ülkemizi etkileyen yıkıcı deprem sonrasında Bakan Mahmut Özer, öğrencilerin sorumlu olduğu sınavlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, ''Dikkat ederseniz sınavla ilgili tarihi açıklamadık. Bu koşulların iyileşmesi durumuna göre sınav tarihini belirleyeceğiz. Sadece iki şey açıkladık. LGS ve YKS ile ilgili. LGS sınavı biliyorsunuz 8. sınıf müfredatlarından oluşuyor. Biz LGS sınavının sadece 8. sınıf 1. dönemin konularıyla sınırlı tuttuk. YKS'de de 12. sınıfın 2. dönemini kapsam dışına aldık. Dolayısıyla tüm öğrencilerimizi düşünecek şekilde mekanizmalarımızı üretiyoruz. LGS sınavını inşallah tarih gününü daha sonraki günlerde açıklayacağız.'' dedi.

LGS 8.SINIFIN BİRİNCİ DÖNEM KONULARINDAN YAPILACAK!

"2. dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacak bunu daha önce açıklamıştık." ifadelerini kullanan Bakan Özer "2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız. " dedi.

LGS 1. DÖNEM KONULARI

Türkçe

Dil Bilgisi (Fiilimsiler, Cümlenin Ögeleri, Cümle Türleri)

Cümlede Anlam

Sözcükte Anlam

Söz Sanatları ( Abartma, Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Karşıtlık)

Metin Türleri

Yazım Bilgisi (İmla Kuralları, Noktalama İşaretleri)

Matematik

Sayısal ve İşlemler

Olasılık

Cebir

İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük

Bir Kahraman Doğuyor

Ya İstiklal Ya Ölüm

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler



#lgs
#meb
#milli eğitim bakanlığı
#liselere giriş sınavı
#lgs 2023
1 saat önce
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LGS sınavı ne zaman yapılacak 2023?
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