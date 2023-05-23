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LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

2023 LGS sınavı için merakla beklenen sınav giriş belgeleri, haziran ayına yaklaşırken öğrencilerin odak noktası haline geldi. Binlerce 8. sınıf öğrencisi, istedikleri liseye girebilmek için sınav yerlerini öğrenmek için geri sayıma başladı. Öğrenciler, MEB takvimine göre düzenlenecek LGS sınav yerlerini ve giriş belgelerini ne zaman öğreneceklerini merakla bekliyor. Gözler, sınavın yapılacağı tarihlerin yaklaşmasıyla birlikte resmi açıklamalara çevrildi. LGS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman yayınlanacak?

11:35 . 23/05/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Liseye Giriş Sınavı

Liseye Giriş Sınavı

LGS sınav yeri MEB sorgulama ekranı öğrenciler tarafından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı sınav takvimine göre Haziran ayında gerçekleşecek. Adayların lise sınavı için heyecanlı bekleyişi başladı. Geçen yıl olduğu gibi 2023 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Peki LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

"26 Mayıs itibarıyla, LGS sınav giriş yerleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden duyurulacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, okul müdürlükleri tarafından elektronik olarak alınacak ve mühürlenerek onaylanacak. Öğrencilerin sınava gireceği salon ve sıra numarası belgelerde yer alacak. Sınav giriş yerleri, salon bilgileri ve gerekli tedbirler, 26 Mayıs 2023'ten itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Öğrencilerin herhangi bir işlem yapması gerekmemektedir."

LGS NE ZAMAN, SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav 04 Haziran 2023 Pazar günü, yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da yapılacak.

Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.



#lgs
#liseye giriş sınavı
#lgs giriş belgesi
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LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?