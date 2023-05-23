LGS sınav yeri MEB sorgulama ekranı öğrenciler tarafından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı sınav takvimine göre Haziran ayında gerçekleşecek. Adayların lise sınavı için heyecanlı bekleyişi başladı. Geçen yıl olduğu gibi 2023 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Peki LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?