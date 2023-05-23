Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı yapacak. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kura çekim araştırmaları başvuruda bulunanlar tarafından hız kazandı. KGM işçi alımı başvurularının tamamlanmasıyla gözler kura çekimi tarihine çevrildi. Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı başvuruları 5 günlük zamanın diliminin ardından sonlandı. KGM işçi alımı en fazla 288 Atölye Usta Yardımcısı, 249 Bina ve Mal Bakıcısı, 631 Düz İşçi ve 374 Kalifiye İşçi branşlarında olacak. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü kura çekimi ne zaman?

KGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Karayolları 3 bin işçi alımı sonuçlarının duyurulması için önce kura çekimi işlemi yapılacak. KGM’den yapılan açıklamada “ İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek işçi kura ile belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri kurumumuz resmi internet adresinde (www.kgm.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır” ifadeleri kullanıldı. Henüz kura çekimi tarihine ilişkin bir bilgilendirme bulunmuyor.

KGM İŞÇİ ALIMI ADAY LİSTESİ SORGULAMA

Kura çekimi sonrasında işçi olarak atanmak için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirmeişlemleri Genel Müdürlüğümüz internet adresinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

KGM İŞÇİ ALIMI MESLEK GRUPLARI VE KONTENJANLARI

80 Ağır Makine Yağcısı,

37 Asfalt Usta Yardımcısı,

20 Aşçı Yardımcısı,

75 Aşçı,

288 Atölye Usta Yardımcısı,

144 Bakım İşçisi,

7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı,

249 Bina ve Mal Bakıcısı,

631 Düz İşçi,25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası,

17 Elektrik Tesisatçısı,

42 Elektronik Ustası,

59 Greyder Operatörü,

168 İş Makinası Operatörü,

374 Kalifiye İşçi,

51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik),

83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası,

12 Makine Operatörü,

7 Marangoz,

15 Sıhhi Tesisatçı,

591 Sürücü Operatörü,

9 Traktör Operatörü,

15 Vinç Operatörü







