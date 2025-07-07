LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuçları saat kaçta ilan edilecek? MEB sonuç ve tercih tarihleri

LGS sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce lise adayı katıldığı LGS sınavı sonuçları için heyecanla MEB'den yapılacak açıklamaları bekliyor. 8. sınıf öğrencileri, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından belirlenen tarihler arasında tercih ve yerleştirme işlemlerine başlayacak. İşte MEB'in 2025 LGS sonuç ve tercih tarihleri.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre Sınav sonuçları, https://www.meb.gov.tr internet adresinden 11 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı ise henüz belli olmadı. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.