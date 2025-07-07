LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuçları saat kaçta ilan edilecek? MEB sonuç ve tercih tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapsamında 15 Haziran'da düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve tercih tarihlerinin ne zaman olduğu öğrenciler ve veliler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB'in resmi duyurusu ile LGS sınav sonuç ve tercih işlemlerinin başlayacağı tarihler belli oldu. İşte 2025 LGS sonuçları hakkındaki bilgiler.
LGS sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce lise adayı katıldığı LGS sınavı sonuçları için heyecanla MEB'den yapılacak açıklamaları bekliyor. 8. sınıf öğrencileri, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından belirlenen tarihler arasında tercih ve yerleştirme işlemlerine başlayacak. İşte MEB'in 2025 LGS sonuç ve tercih tarihleri.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre Sınav sonuçları, https://www.meb.gov.tr internet adresinden 11 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı ise henüz belli olmadı. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.
LGS NAKİL SÜRECİ
Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.