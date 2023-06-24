Lise tercih kılavuzu
LGS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından gözler tercih tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı LGS tercihlerinin başlayacağı tarihi resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamaya göre LGS tercihleri temmuz ayında başlayacak. Peki, LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
2023 LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
2023 LGS tercih sonuçları 23 Haziran'da açıklandı. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.
LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.