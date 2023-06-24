2023 LGS sınav sonuçları 23 Haziran'da yayımlandı. Şimdi ise gözler LGS tercih kılavuzu ve tarihlerine çevrildi. Yapılan son açıklamaya göre temmuz ayı içerisinde MEB LGS tercihleri başlayacak. LGS tercih kılavuzu dahilinde adaylar seçmek istedikleri okulları puan sıralamasına göre yazacaklar. Adaylar lise tercihlerini, e-okul.meb.gov.tr internet adresinden gerçekleştirecekler. LGS tercih kılavuzu 2023 ise Haziran sonunda yayınlanacak. Geçtiğimiz yıl LGS tercih hakkı 20 olarak açıklanmıştı. Peki, 2023 LGS tercihleri ne zaman yapılacak?