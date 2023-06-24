LGS tercih kılavuzu 2023 sonuçların ardından gündemdeki yerini aldı. 4 Haziran tarihinde gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi tarihlere odaklanmış durumda. Sonuç bilgilerini kontrol eden adaylar LGS tercih tarihleri döneminde başvurularını gerçekleştirmeyi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyuruları takip edilirken lise taban puanları, yüzdelik dilim, baraj puanı gibi konular da gündemde

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.