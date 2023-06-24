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Lise tercihleri ne zaman başlayacak 2023?

2023 LGS sınav sonuçları 23 Haziran'da yayımlandı. Şimdi ise gözler LGS tercih kılavuzu ve tarihlerine çevrildi. Yapılan son açıklamaya göre temmuz ayı içerisinde MEB LGS tercihleri başlayacak. LGS tercih kılavuzu dahilinde adaylar seçmek istedikleri okulları puan sıralamasına göre yazacaklar. Adaylar lise tercihlerini, e-okul.meb.gov.tr internet adresinden gerçekleştirecekler. LGS tercih kılavuzu 2023 ise Haziran sonunda yayınlanacak. Geçtiğimiz yıl LGS tercih hakkı 20 olarak açıklanmıştı. Peki, 2023 LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

15:31 . 24/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Lise tercihleri

Lise tercihleri

LGS tercih kılavuzu 2023 sonuçların ardından gündemdeki yerini aldı. 4 Haziran tarihinde gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi tarihlere odaklanmış durumda. Sonuç bilgilerini kontrol eden adaylar LGS tercih tarihleri döneminde başvurularını gerçekleştirmeyi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyuruları takip edilirken lise taban puanları, yüzdelik dilim, baraj puanı gibi konular da gündemde

LİSE TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu 26 Haziran tarihinde yayımlanacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?

2023 LGS tercih sonuçları 23 Haziran'da açıklandı. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.



#lise tercihleri
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