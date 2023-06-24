Lise tercihleri
LGS tercih kılavuzu 2023 sonuçların ardından gündemdeki yerini aldı. 4 Haziran tarihinde gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi tarihlere odaklanmış durumda. Sonuç bilgilerini kontrol eden adaylar LGS tercih tarihleri döneminde başvurularını gerçekleştirmeyi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyuruları takip edilirken lise taban puanları, yüzdelik dilim, baraj puanı gibi konular da gündemde
LİSE TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu 26 Haziran tarihinde yayımlanacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?
2023 LGS tercih sonuçları 23 Haziran'da açıklandı. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.
LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.