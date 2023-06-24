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LGS yüzdelik dilimleri nasıl hesaplanır 2023?

MEB tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 5 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Binlerce 8. sınıf öğrencisi tarafından merakla beklenen LGS sonuçlarının açıklanmasıyla gözler LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlere çevrildi. İşte 2023 LGS LGS Lise taban puanları, LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri için lise Taban puanları ve yüzdelik dilim hesaplama tablosu...

13:23 . 24/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Lise yüzdelik dilimleri

Lise yüzdelik dilimleri

LGS taban puanları ve yüzdelik dilimi araştırmaları LGS sonuçlarının öğrenen öğrenciler tarafından araştırılıyor. Öğrenciler yüzdelik dilimlere ve taban puanlara göre tercih listelerini hazırlayacaklar. LGS'de ful yapan kişi sayısı merak edilen konular arasında bulunuyor.

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz belli olmadı. 2022 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri bulunuyor. Öğrenciler 2022 puanlarına göre fikir sahibi olabilirler.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı için büyük önem içeren yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?

LGS tercihleri ise 3 Temmuz tarihinde başlayacak. 3 Temmuz'da başlayan tercihler 19 Temmuz tarihinde bitecek.



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2 saat önce
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Lise tercihleri ne zaman başlayacak 2023?