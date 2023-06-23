LGS SONUÇLARI 2023 | LGS sonuç sorgulama ekranı
2023 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği LGS sonuçları ile ilgili bilgilendirmeyi Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinden yaptı. İşte meb.gov.tr LGS sonuç sorgulama ekranı.
MEB.GOV.TR LGS SONUÇLARI 2023 SORGULAMA
Milli Eğitim Bakanlığı sonuçları 26 Haziran'da bakanlığın internet adresinden ilan edilecekti ancak sonuçlar 3 gün önceden açıklandı. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
Taban puan ile öğrenci alan özel liseler ise sonuçların ilan edilmesinin ardından, 26 Haziran itibariyle taban puanlarını internet sayfalarında yayınlayacak. Sonuçlar MEB’in internet adresinden öğrenilebilecek.
LGS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi yayınlanacak.
Tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.