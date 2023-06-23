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LGS 2023 sonuç sorgulama nasıl yapılır?

LGS 2023 sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. 17-18 Haziran tarihlerinde uygulanan 3 oturumdan oluşan LGS sınavına 1 milyondan fazla öğrenci katıldı. Büyük bir merakla beklenen sonuçlar ise bugün öğle saatlerinde açıklandı. Adaylar meb.gov.tr LGS öğrenci girişi yaparak sınav sonuçlarına bakabilecek. İşte LGS 2023 sonuç sorgulama ekranı.

14:17 . 23/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
LGS SONUÇLARI 2023 | LGS sonuç sorgulama ekranı

LGS SONUÇLARI 2023 | LGS sonuç sorgulama ekranı

2023 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği LGS sonuçları ile ilgili bilgilendirmeyi Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinden yaptı. İşte meb.gov.tr LGS sonuç sorgulama ekranı.

MEB.GOV.TR LGS SONUÇLARI 2023 SORGULAMA

Milli Eğitim Bakanlığı sonuçları 26 Haziran'da bakanlığın internet adresinden ilan edilecekti ancak sonuçlar 3 gün önceden açıklandı. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

Taban puan ile öğrenci alan özel liseler ise sonuçların ilan edilmesinin ardından, 26 Haziran itibariyle taban puanlarını internet sayfalarında yayınlayacak. Sonuçlar MEB’in internet adresinden öğrenilebilecek.

LGS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

LGS sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesi olan
adresinden bakılıyor. Öğrenciler LGS sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından meb.gov.tr adresinden öğrencinin T.C. kimlik numarası ve doğum tarihini girerek sonuçları öğrenmeye başladılar.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi yayınlanacak.

Tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.


LGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte MEB liselerin taban ve tavan yüzdelik dilimleri
LGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte MEB liselerin taban ve tavan yüzdelik dilimleri

Lise hayali kuran 8. sınıf öğrencileri 4 Haziran 2022 Pazar günü, yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile birinci oturum 09:30’da, ikinci oturum 11:30’da sınava girdi. MEB 2023 LGS sınav sorularını yayınladı. LGS sınavına katılacak öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Sınav sonrasında, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme ve sınavsız, adrese dayalı yerleştirme neticesinde öğrenciler herhangi bir liseye yerleştirilecek. Peki LGS’de kaç soru soruluyor? LGS sözel ve sayısal puanı nasıl hesaplanır? İşte LGS yüzdelik dilim hesaplama yöntemi ve MEB Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri.


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LGS 2023 sonuç sorgulama nasıl yapılır?