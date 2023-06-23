Sözel ve Sayısal olmak üzere toplamda 2 oturumdan oluşan LGS sınavı 4 Haziran 2023 Pazar günü 9.30'da gerçekleşti. 2023 LGS sınavının ardından LGS sonuç tarihi için bekleyişe geçildi. LGS soru ve cevap anahtarının yayınlanması ile doğru ve yanlışlarını kontroleden adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağına odaklandı. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği LGS sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuç tarihi...