Çin'den yeni bir virüs: Langya virüsü nedir, belirtileri nelerdir?

Langya virüsü, koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de paniğe neden oldu. Dünya genelinde 6 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan Covid-19 salgını sona ermeden Çin'in iki eyaletinde 30'dan fazla kişide ölümcül olan Lagya virüsü tespit edildi. Korkutan haberin ardından Langya virüsünün nasıl bulaştığı ve belirtileri gündeme geldi. İşte, Langya virüsü belirtileri hakkında merak edilenler...

LANGYA VİRÜSÜ NEDİR?

Langya virüsü olarak da bilinen Langya henipavirüs (LayV), ilk olarak Çin’in Shandong ve Henan eyaletlerinde tespit edilen bir henipavirüs türüdür.

Langya henipavirus insanları olduğu kadar, farz edilen orijinal konakçısı olan sivri fareler de dahil olmak üzere diğer hayvan türlerini de etkiliyor.

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Bilim adamları, virüsün muhtemelen sivri farelerde, küçük memelilerde ortaya çıktığına ve daha sonra onu insanlara aktardığına inanıyorlar. Bilim adamları, sivri farelerin LayV için “doğal bir rezervuar” olduğunu söyledi. Virüsün genetik materyali, bilim adamlarının bölgede test ettiği vahşi sivri farelerin %27’sinde bulundu; bu, bilim insanlarının araştırdığı 25 küçük vahşi hayvan arasında en yüksek oran.

Bazı bilim adamları, LayV’nin bir sonraki COVID-19 olma ihtimalinin düşük olduğu konusunda uyardı.

İHA'da yer alan habere göre ağırlıklı olarak kır farelerinde rastlanan virüs hakkında Çin, Singapur ve Avustralya'dan araştırmacıların kaleme aldığı makale New England Tıp Dergisi'nde yayınlandı. Singapur'daki Duke-NUS Tıp Okulu'ndan araştırmacı Wang Linfa, tespit edilen vakaların ciddi olmadığını ve panik yapılmaması gerektiğini söyledi.

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LANGYA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NEDİR?

Çin'de Langya virüsü bulaşan kişiler arasında ölen olmadığı belirtilirken uzmanlar virüsün sivri faregiller türünden insanlara bulaştığını iddia etti. Hastaların çoğunun hastalığı hafif geçirdiği belirtilirken genelde hastaların grip benzeri belirtiler gösterdiği de kaydedildi.

Langya virüsü bulaşanların semptomları ise şu şekilde sıralandı:

– Yüksek ateş

– Halsizlik (yüzde 54'ü)

– Öksürük (yüzde 50'si)

– İştah kaybı (yüzde 50'si)

– Kas ağrısı (yüzde 46'sı)

– Mide bulantısı (yüzde 38'i)

Karaciğer ve böbrek sorunları yaşayanların da olduğu belirtilirken bu virüsün köpek ve keçilerde de olduğu kayıtlara geçti.

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LANGYA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?

Genelde yarasalarda bulunan ölümcül bir patojen olan Nipah virüsüyle aynı aileden gelen Langya virüsü damlacık yoluyla geçiyor.

LANGYA VİRÜSÜ KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?

Çin'in doğusundaki Hennan ve Şantung eyaletlerinde yeni bir virüs paniği yaşanıyor. Hayvanlardan insanlara geçtiği düşünülen Langya (LayV) isimli henipavirüs, şu ana kadar 35 kişi de tespit edildi. Yorgunluk ve öksürük semptomlarına neden olan virüsün, insandan insana yayılabileceğine ilişkin bir kanıt yok.