3 - 19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapan adaylar, eğitim görecekleri liseyi öğrenmek için tercih sonuç saatlerini öğrenmek için bekliyor. İlk tercihlerinde bir okula yerleşemeyen öğrenciler ise ek yerleştirme için 2. tercihlerini yapacak. Peki, 2023 LGS 2. tercihler ne zaman yapılacak?