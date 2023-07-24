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LGS 2. ek yerleştirme tercihleri ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 9. sınıfa geçen öğrencilere uygulanan LGS'de yerleştirme sonuçları ardından sınav puanı ile herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler LGS 2. Tercihlerini yapacak. Lise ek yerleştirme işlemlerinde okul bazında kontenjan bilgisi beklenecek. Peki, LGS 2. ek yerleştirme tercihleri ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

08:18 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
LGS

LGS

3 - 19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapan adaylar, eğitim görecekleri liseyi öğrenmek için tercih sonuç saatlerini öğrenmek için bekliyor. İlk tercihlerinde bir okula yerleşemeyen öğrenciler ise ek yerleştirme için 2. tercihlerini yapacak. Peki, 2023 LGS 2. tercihler ne zaman yapılacak?

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK 2023?

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24 - 28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 - 04 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçları ardından okullara yerleştirmelerin ardından LGS boş kontenjan ve lise taban puanları bilgisinin MEB tarafından paylaşılması bekleniyor.

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde açıklanacak.

Henüz sonuçlar açıklanmadı.



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31 dakika önce
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