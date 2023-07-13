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LGS tercihlerinde nakil dönemi ne zaman başlayacak?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri 3 Temmuz'da başladı. Tercih süreci sürerken adaylar nakil dönemini de merak ediyor. Peki LGS nakil dönemi ne zaman başlayacak? Lise nakilleri nasıl yapılacak? LGS nakil dönemine ilişkin ayrıntılar...

12:48 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
LGS nakil dönemi

LGS nakil dönemi

3 Temmuz itibariyle başlayan LGS tercihleri 19 Temmuz'da sona erecek. Lise tercih döneminin ardından nakil dönemi başlayacak. Peki, LGS nakil dönemi ne zaman, hangi tarihte?

LGS NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için e-Okul sisteminde açılan tercih sisteminde tercih yapamayacak olup, yerleştirme talebinde bulunmaları hâlinde, ikamet adresleri dikkate alınarak İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca 08-16 Ağustos 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

LİSE NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 31 Temmuz 2023 ve 07 Ağustos 2023 tarihlerinde ilan edilecektir.



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#lise nakil dönemi
1 saat önce
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