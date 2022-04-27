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Özgün Liverpool Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta maç şifresiz yayınlanacak
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Liverpool Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta: maç şifresiz yayınlanacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final ilk maçında Liverpool ile Villarreal'i konuk edecek. İngiltere'nin köklü kulüplerinden Liverpool ile turnuvanın sürpriz takımı Villarreal bu gece sınırlarını zorlayacak. Futbolseverler maçın ayrıntılarını merak ediyor. Liverpool Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Liverpool Villerreal maçı canlı, şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Liverpool - Villarreal maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
Liverpool - Villarreal maçı

Futbol UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool - Villarreal takımları karşı karşıya geliyor. Liverpool - Villarreal maçı ne zaman? Liverpool - Villarreal maçı saat kaçta? Liverpool - Villarreal maçı hangi kanalda? Liverpool - Villarreal maçı şifresiz kanalda mı?

LIVERPOOL – VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool, İspanyol ekibi Villarreal'i konuk edecek. Maç, 27 Nisan 2022 saat 22.00'da oynanacak.

LIVERPOOL – VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Maç hem TV8,5'ta hem de ExxenSpor ekranlarında yayınlanacak.
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