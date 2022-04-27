Liverpool Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta: maç şifresiz yayınlanacak!

Futbol UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool - Villarreal takımları karşı karşıya geliyor. Liverpool - Villarreal maçı ne zaman? Liverpool - Villarreal maçı saat kaçta? Liverpool - Villarreal maçı hangi kanalda? Liverpool - Villarreal maçı şifresiz kanalda mı?
LIVERPOOL – VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool, İspanyol ekibi Villarreal'i konuk edecek. Maç, 27 Nisan 2022 saat 22.00'da oynanacak.
LIVERPOOL – VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Maç hem TV8,5'ta hem de ExxenSpor ekranlarında yayınlanacak.