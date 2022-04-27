Liverpool Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta: maç şifresiz yayınlanacak! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final ilk maçında Liverpool ile Villarreal'i konuk edecek. İngiltere'nin köklü kulüplerinden Liverpool ile turnuvanın sürpriz takımı Villarreal bu gece sınırlarını zorlayacak. Futbolseverler maçın ayrıntılarını merak ediyor. Liverpool Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Liverpool Villerreal maçı canlı, şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar...

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