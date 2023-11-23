NBA’de Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Lakers’ı 104-101’lik skorla mağlup ederek bu sezonki 10. galibiyetini aldı. Dallas’ta Sloven oyuncu Luka Doncic, 30 sayı, 12 ribaund ve 8 asistlik performans sergiledi. Lakers’ta ise LeBron James’in 26 sayı, 9 ribaund, 7 asistlik performans gösterdi. Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.