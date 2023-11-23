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Dallas, Doncic’in 30 sayısı ile Lakers’ı 104-101 mağlup etti | ÖZET

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 14 karşılaşmayla devam etti. Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Dallas Mavericks, konuk olduğu Los Angeles Lakers’ı 104-101’lik skorla yendi. Dallas’ta Luka Doncic, 30 sayı, 12 ribaund ve 8 asistlik double-double performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Lakers’ta ise LeBron James’in 26 sayı, 9 ribaund, 7 asisti, Austin Reaves’in 17 sayı, 6 asisti ve D’Angelo Russell’ın da 15 sayı, 5 asisti mağlubiyeti önleyemedi. Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks maç özeti ve NBA’de gecenin toplu sonuçları haberimizde.

11:15 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 11:22 - 23/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
NBA’de Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Lakers’ı 104-101’lik skorla mağlup ederek bu sezonki 10. galibiyetini aldı.

NBA’de Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Lakers’ı 104-101’lik skorla mağlup ederek bu sezonki 10. galibiyetini aldı.

NBA’de Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Lakers’ı 104-101’lik skorla mağlup ederek bu sezonki 10. galibiyetini aldı. Dallas’ta Sloven oyuncu Luka Doncic, 30 sayı, 12 ribaund ve 8 asistlik performans sergiledi. Lakers’ta ise LeBron James’in 26 sayı, 9 ribaund, 7 asistlik performans gösterdi. Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

LOS ANGELES LAKERS - DALLAS MAVERİCKS MAÇ ÖZETİ

NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

NBA’de günün toplu sonuçları şu şekilde:

Charlotte Hornets: 117 - Washington Wizards: 114

Orlando Magic: 124 - Denver Nuggets: 119

Atlanta Hawks: 147 - Brooklyn Nets: 145

Boston Celtics: 119 - Milwaukee Bucks: 116

Cleveland Cavaliers: 96 - Miami Heat: 129

Indiana Pacers: 131 - Toronto Raptors: 132

Houston Rockets: 111 - Memphis Grizzlies: 91

Minnesota Timberwolves: 112 - Philadelphia 76ers: 99

New Orleans Pelicans: 117 - Sacramento Kings: 112

Oklahoma City Thunder: 116 - Chicago Bulls: 102

San Antonio Spurs: 102 - LA Clippers: 109

Phoenix Suns: 123 - Golden State Warriors: 115

Portland Trail Blazers: 121 - Utah Jazz: 105

Los Angeles Lakers: 101 - Dallas Mavericks: 104



#Los Angeles Lakers
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#NBA
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