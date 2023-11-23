NBA’de Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Lakers’ı 104-101’lik skorla mağlup ederek bu sezonki 10. galibiyetini aldı.
NBA’de Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Lakers’ı 104-101’lik skorla mağlup ederek bu sezonki 10. galibiyetini aldı. Dallas’ta Sloven oyuncu Luka Doncic, 30 sayı, 12 ribaund ve 8 asistlik performans sergiledi. Lakers’ta ise LeBron James’in 26 sayı, 9 ribaund, 7 asistlik performans gösterdi. Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
LOS ANGELES LAKERS - DALLAS MAVERİCKS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI
NBA’de günün toplu sonuçları şu şekilde:
Charlotte Hornets: 117 - Washington Wizards: 114
Orlando Magic: 124 - Denver Nuggets: 119
Atlanta Hawks: 147 - Brooklyn Nets: 145
Boston Celtics: 119 - Milwaukee Bucks: 116
Cleveland Cavaliers: 96 - Miami Heat: 129
Indiana Pacers: 131 - Toronto Raptors: 132
Houston Rockets: 111 - Memphis Grizzlies: 91
Minnesota Timberwolves: 112 - Philadelphia 76ers: 99
New Orleans Pelicans: 117 - Sacramento Kings: 112
Oklahoma City Thunder: 116 - Chicago Bulls: 102
San Antonio Spurs: 102 - LA Clippers: 109
Phoenix Suns: 123 - Golden State Warriors: 115
Portland Trail Blazers: 121 - Utah Jazz: 105
Los Angeles Lakers: 101 - Dallas Mavericks: 104