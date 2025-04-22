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Maç öncesi gerginlik: Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı tribüne kadar çıktı

Maç öncesi gerginlik: Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı tribüne kadar çıktı

20:3622/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı, taraftarlarla tartıştı
Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı, taraftarlarla tartıştı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi öncesi Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu taraftarlarla tartıştı.

NTV'de yer alan habere göre, Konyaspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesi öncesinde, zemini incelemek için sahaya çıkan Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu taraftarların tepkisi ile karşılaştı.


Bu durum üzerine Bardakcı, tribüne gelerek taraftarlarla tartıştı. Tartışmanın büyümesini de Konyaspor'un forveti Umut Nayir önledi.


Sarı-kırmızılı futbolcu daha sonra soyunma odasına gitti.

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Maç öncesi gerginlik: Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı tribüne kadar çıktı