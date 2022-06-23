Özgün Mahmut Ustaosmanoğlunun cenazesi ne zaman, nereden kaldırılacak?
ÖZGÜN HABERLER

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi ne zaman, nereden kaldırılacak?

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yaşamını yitirdiği açıklandı. 93 yaşında Hakk'a yürüyen Mahmut Ustaosmanoğlu geçtiğimiz günlerde yaşlılığa bağlı sebeplerden hastaneye kaldırılmıştı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini torunu açıkladı. Allah dostu Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatının ardından sevenleri cenaze namazına ilişkin ayrıntıları merak ediyor. Peki, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze namazı ne zaman kılınacak? Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi nereden kaldırılacak? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahmut Ustaosmanoğlunun cenaze namazı ne zaman kılınacak, cenazesi nereden kalkacak? Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir?
Mahmut Ustaosmanoğlu cenaze namazı

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti. Nakşibendi Tarikatının İsmailağa Cemaat şeyhi olan ve Allah dostlarından Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında Hakk'a yürüdü.

MAHMUT USTAOSMANOĞLU'NUN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDEN KALDIRILACAK?

İsmailağa Camii'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre Ustaosmanoğlu'nun cenazesi 24 Haziran Cuma günü Cuma namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak.


MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Mahmut Ustaosmanoğlu, 1929 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.

Mahmut Ustaosmanoğlu, genç yaşta etraftaki köylerin hocalarından ders almıştır ve 16 yaşında icazet aldıktan sonra köyünde ders vermeye başladı.

1952 yılında şeyhi Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerilik dönüşünde Ali Haydar efendi tarafından İsmailağa Camii'nde imamlık yapması üzerine davet aldı. 1954 yılında İsmailağa Camii'nde imamlık görevine başlayan Ustaosmanoğlu, bu görevini 1996 yılında emekli olana kadar sürdürdü.

MAHMUT USTAOSMANOĞLU ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Mahmut Ustaosmanoğlu bir süre önce yoğun bakıma kaldırılmıştı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölüm haberini torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu duyurdu.

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Hakk'a yürüdü
GÜNDEM
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Hakk'a yürüdü
Sahilde gezerken hazine buldular

Sahilde gezerken hazine buldular

​Altın dolu kasa tesadüfen fark edildi: Bir milyon dolar değerinde.
Okan Buruk dönemi resmen başlıyor

Okan Buruk dönemi
resmen başlıyor

​Galatasaray Kulübü beklenen açıklamayı gece yarısında yaptı.
Mahmut Ustaosmanoğlu Hakka yürüdü

Cenazesi 24 Haziran Cuma günü Fatih Camii'nden kaldırılacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödeme oranları.

Terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen hudut birlikleri tarafından yakalandı

​ABD'de Türkiye tartışması ve PKK itirafı.

​Savaş ve iklim değişikliği tetikliyor.

"​Böyle bir ortamda yangın olmaz sabotaj ihtimali yüzde 90."

​1 Temmuz'da tatile girmeyecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.