Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi ne zaman, nereden kaldırılacak?

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti. Nakşibendi Tarikatının İsmailağa Cemaat şeyhi olan ve Allah dostlarından Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında Hakk'a yürüdü.
MAHMUT USTAOSMANOĞLU'NUN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDEN KALDIRILACAK?
İsmailağa Camii'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre Ustaosmanoğlu'nun cenazesi 24 Haziran Cuma günü Cuma namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak.
Sevgili Şeyhimiz #MahmudEfendiHazretleri Hakk'a yürümüş, ahirete irtihal etmiştir. pic.twitter.com/30zs3XzEkU
Sevgili Şeyhimiz #MahmudEfendiHazretleri Hakk'a yürümüş, ahirete irtihal etmiştir. pic.twitter.com/30zs3XzEkU— İsmailağa Camii (@ismailaga_cami) June 23, 2022
MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?
Mahmut Ustaosmanoğlu, 1929 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.
Mahmut Ustaosmanoğlu, genç yaşta etraftaki köylerin hocalarından ders almıştır ve 16 yaşında icazet aldıktan sonra köyünde ders vermeye başladı.
1952 yılında şeyhi Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerilik dönüşünde Ali Haydar efendi tarafından İsmailağa Camii'nde imamlık yapması üzerine davet aldı. 1954 yılında İsmailağa Camii'nde imamlık görevine başlayan Ustaosmanoğlu, bu görevini 1996 yılında emekli olana kadar sürdürdü.
MAHMUT USTAOSMANOĞLU ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?
Mahmut Ustaosmanoğlu bir süre önce yoğun bakıma kaldırılmıştı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölüm haberini torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu duyurdu.
MAHMUT USTAOSMANOĞLU KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?
Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.