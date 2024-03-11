Malatya'da Ramazan ayı boyunca oruç tutanların merak edeceği iftar saatleri belli oldu. Mübarek Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan ayı Müslümanlar için iftar saatlerinin bekleyeceği heyecan dolu olacak. Malatya akşam ezanı, akşam namazı ve Malatya namaz vakitleri haberimizde.

Malatya iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?

Malatya imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2024 Malatya namaz vakitleri ve Malatya imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Malatya'da ilk iftar saat kaçta 2024?

Malatya'da Ramazan ayının ilk iftarı, 11 Mart Pazartesi günü saat 18:37'de akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.

Malatya'da ilk teravih namazı ne zaman 2024?

Malatya'da 10 Mart Pazar günü yatsı ezanı 19:51'de okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2024?

2024 yılında Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.

Ramazan Bayramı'nın önemli günleri:

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü (yarım gün tatil)

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. Günü

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. Günü

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü

Malatya'nın Tarihi

Malatya, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış önemli bir şehirdir. Antik çağlardan itibaren Hititler, Asurlular, Persler, Romalılar ve Bizanslılar gibi çeşitli medeniyetlerin etkisi altında kalmıştır. Malatya, aynı zamanda Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biridir.

Malatya'nın Coğrafi Konumu

Malatya, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Diyarbakır gibi illerle komşudur. Fırat Nehri'nin kıyısında bulunan Malatya, dağlık ve ovalık alanlarıyla dikkat çeker.

Malatya'nın Nüfusu

Malatya, Türkiye'nin orta büyüklükteki illerinden biridir. 2022 itibarıyla nüfusu 800 bin civarındadır. Şehir, tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaret gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Malatya'nın Posta Kodu

Malatya'nın posta kodu 44XXX'dir. Malatya'nın farklı bölgeleri ve mahalleleri için özel posta kodları bulunmaktadır.







