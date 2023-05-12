Malatya Yeşilyurt Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Malatya Yeşilyurt Hakkında: Nüfus, Coğrafi ve Tarihi

Malatya, Türkiye'nin doğusunda yer alan bir şehir olup Yeşilyurt ilçesi de bu şehrin en büyük ilçelerinden biridir. Malatya'nın merkezi ilçesi olan Yeşilyurt, coğrafi olarak geniş bir alana yayılmaktadır. Tarihi açıdan da oldukça zengin olan ilçe, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

Tarihi:

Yeşilyurt ilçesinin tarihi, yaklaşık olarak 5000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Bölgenin ilk yerleşimcileri, Hititlerdir. Daha sonra bölge, Urartular ve Persler gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Roma ve Bizans döneminde de önemli bir şehir olarak kalmıştır. İslamiyet'in yayılmasıyla birlikte de Malatya, İslam medeniyetinin en önemli şehirlerinden biri haline gelmiştir.

Coğrafya:

Yeşilyurt ilçesi, Malatya'nın kuzeyinde yer almaktadır. İlçenin kuzeyinde Darende, doğusunda Hekimhan, güneyinde Battalgazi ve Akçadağ, batısında ise Elazığ il sınırları yer almaktadır. Yeşilyurt ilçesi, engebeli bir araziye sahiptir. İlçenin doğusunda Munzur Dağları yer almaktadır. Ayrıca Fırat Nehri de ilçeden geçmektedir.

Mahalleleri:

Yeşilyurt ilçesinin merkezinde 50 mahalle bulunmaktadır. Bu mahalleler şöyledir: Akçeşme, Alparslan, Altıntaş, Atatürk, Aydınlıkevler, Bahçelievler, Beylerderesi, Boztepe, Çağlayan, Çamlıca, Çınar, Dede Korkut, Delihasan, Demirbaş, Dumlupınar, Elmacık, Emek, Esenlik, Fatih, Fevzi Çakmak, Gazi, Gözpınarı, Güneşli, Güzeltepe, Hacıali, İstasyon, İstiklal, Kazım Karabekir, Kızılca, Kürkçü, Kutludüğün, Kümbet, Maltepe, Mehmet Akif Ersoy, Mevlana, Musa Anter, Mustafa Kemal Paşa, Olgunlar, Özalper, Özgür, Pınarbaşı, Salköpü, Sanayi, Şehitkamil, Şerefiye, Şeyh Bayram, Tandoğan, Tepebaşı, Topçam ve Yalınkaya.

Nüfus:

Yeşilyurt ilçesinin 2021 yılı verilerine göre nüfusu 215.040'tır. Bu nüfusun %51,06'sı erkek, %48,94'ü ise kadındır.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.





TÜRKİYE’DE YAPILAN SEÇİMLERDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI? 2023 SEÇİMLERİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

2014 - Seçmen sayısı: 55.692.841 / Kullanılan oy: 41.283.627

2018 - Seçmen sayısı 59.367.469 / Kullanılan oy: 51.197.959

2023 - Seçmen sayısı 64.191.285

İLK DEFA OY KULLANACAK KAÇ KİŞİ VAR?

AK Parti'nin 2003'te iktidara gelmesinden bu yana oy verme yaşına gelen yaklaşık 5,2 milyon kişi seçim günü ilk kez söz sahibi olacak. Bu da seçmenlerin yüzde sekizi anlamına geliyor.

AK PARTİ KAÇ GENEL SEÇİM KAZANDI?

Adalet ve Kalkınma Partisi, kurulduğu günden beri katıldığı seçimlerin tamamında birinci parti olmuş ve katıldığı altı genel seçimin beşinde (2002, 2007, 2011, Kasım 2015 ve 2018) tek başına iktidar olmuştur.







